Recém-casados, gregos ficam sem dinheiro em lua de mel nos EUA

Valasia Limnioti e Konstantinos Patronis se casaram há três semanas e viram sua viagem dos sonhos ir por água abaixo. O casal viajou para Nova York em lua de mel, mas começou a viver um pesadelo quando seus cartões de crédito e débito de bancos gregos começaram a ser recusados.

“Estávamos famintos e eu chorei por dois dias”, disse Valasia à Associated Press. “Me senti uma mendiga em Nova York.”

O casal pulou algumas refeições após gastar os últimos dólares no McDonald’s e recebeu ajuda de estranhos, membros de duas igrejas ortodoxas gregas, além de uma soma não revelada dada por um jornalista. O voo de volta para casa estava programado para esta sexta-feira, 3.

O casal insiste em devolver o dinheiro, “porque nós, gregos, somos um povo orgulhoso e eu quero que o mundo saiba que não estamos nesta situação porque somos preguiçosos ou fizemos algo errado”, diz Valasia.

A mulher, de 36 anos, perdeu o emprego após a falência da pequena empresa em que trabalhava. Seu marido, de 39, é militar e trabalha como piloto de helicóptero.

A aventura começou em 6 de junho, quando eles trocaram alianças em Volos, uma cidade portuária ao norte de Atenas. Eles pouparam dinheiro por mais de um ano para despesas de viagem, mas não puderam usá-lo por causa de seus cartões.

A família de Valasia na Grécia afirmou que outros conterrâneos também estão sem dinheiro em outros países, incluindo alguns pacientes em hospitais nos Estados Unidos que não podem pagar por tratamento.

Controle. Longas filas se formaram em máquinas de dinheiro na Grécia desde o fechamento dos bancos na segunda-feira, 29. Para evitar uma corrida bancária, o governo grego determinou o limite diário de € 60 em saques por pessoa. Já aposentados e pensionistas tiveram apenas a última quarta-feira, 1, para sacar até € 120 em benefícios por pessoa.

Na Grã-Bretanha, para onde milhares de gregos foram trabalhar, estudar ou visitar parentes e amigos, muitos dizem que seus cartões de débito e crédito não funcionam mais em caixas eletrônicos ou quando eles tentam fazer compras online.

Um documento do Ministério de Relações Exteriores da Grécia datado de 30 de junho, e enviado para embaixadas gregas – ao qual a Reuters teve acesso – , indica que as autoridades estavam tentando mitigar o impacto do controle de capital nos cidadãos que estão no estrangeiro, especialmente estudantes e turistas.

Mas, dias depois, muitos ainda estavam encontrando nos caixas eletrônicos mensagens como: “A operação selecionada não pode ser aprovada neste momento. Por favor, entre em contato com o emissor do cartão”. Outros não estão conseguindo efetuar nem mesmo as transações online mais baratas e essenciais. (Com informações da Associated Press e da Reuters).