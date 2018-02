Sêmen de salmão pode facilitar extração de metais raros

O fluido seminal de salmão é um excelente agente para extrair das terras raras preciosos elementos indispensáveis para a fabricação de telefones celulares, computadores e outros artigos eletrônicos.

A descoberta é de uma equipe de cientistas japoneses em pesquisa experimental publicada no site PlosOne, informou o jornal italiano Corriere Della Sera.

As chamadas terras raras são compostas por 17 elementos químicos: lantanídeos, ítrio, escândio e outros. São metais cada vez mais usados na indústria eletrônica, mas muito difíceis de reciclar, uma vez que se tornam resíduos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esses minerais servem para a fabricação de componentes essenciais em muitos dispositivos tecnológicos, e também em ímãs de alto desempenho, painéis fotovoltaicos, catalisadores e até mesmo como cerâmica colorida.

A China é o maior produtora de terras raras do mundo. No Brasil, a empresa OFM Mineral Star, do empresário Olacyr de Moraes, o ex-rei da soja, explora terras raras desde 2012.

A extração e reciclagem desse tipo de mineral é cara, complicada e causa danos ao meio ambiente, porque geralmente implica no uso de produtos químicos, tóxicos e até radioativos.

São usados principalmente processos hidrometalúrgicos ou pirometalúrgicos. Par causa dessas dificuldades, cientistas buscam alternativas na biomineração, tecnologia de exploração mineral que utiliza bactérias para extrair e isolar os elementos úteis diretamente dos depósitos nas rochas.

Surpreendentemente, o esperma de peixe pode ser uma alternativa viável, segundo os cientistas japoneses.

O esperma do salmão é bem conhecido no Japão, onde os órgãos sexuais dos peixes machos, com o líquido seminal, são usadas como alimento.

O grupo de cientistas da Universidade de Tóquio e Hiroshima – que em 2010 tinha estudado tecnologias biomineração para a reciclagem de terras raras – vem desenvolvendo experiências com esta nova solução mais sustentável.

O fluido seminal do peixe contém fosfato, a mesma substância que atraiu as bactérias em experiências anteriores.

Os cientistas usam o esperma do salmão seco e pulverizado em um recipiente de vidro contendo amostras de túlio e de lutécio (duas substâncias mais valiosas presentes nas terras raras). O esperma atrai e absorve a duas substâncias, que podem então ser separadas com o uso de ácido e uma centrífuga.

A extração não poluente ainda precisa ser aperfeiçoada, usando elementos químicos para fortalecê-la e torná-la eficaz com outra substâncias. A viabilidade econômica também ainda precisa ser comprovada, uma vez que o esperma de salmão é geralmente um subproduto da indústria da pesca e acaba no lixo. No Japão, milhares de toneladas são jogadas fora por ano.

Leia também:

Minerais raros são extraídos na Bahia