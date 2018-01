24 mil opções no mercado de imóveis de São Paulo

As vendas de imóveis novos em São Paulo superaram os lançamentos no primeiro semestre deste ano. Foram 7,2 mil unidades contra 5,7 mil, respectivamente, segundo o balanço do Sindicato da Habitação (Secovi/SP).

Segundo especialistas, o alto volume de estoques na cidade pressiona os preços dos lançamentos e o consumidor está dividido entre as expectativas de alta e de queda no valor das ofertas.

Assim, quem busca imóveis comerciais ou residenciais em São Paulo pode encontrar boas oportunidades tanto na capital paulista quanto na região metropolitana da cidade.

Zona oeste oferece 5 mil novas unidades

Leste é a região com mais projetos de perfil econômico e popular

Faixa até R$ 399 mil predomina no centro

Lançamentos têm boa procura e animam mercado

Cidades vizinhas oferecem opção de upgrade

Estoque de apartamentos novos em Alphaville é de 2.840 unidades

Empresas alertam que descontos vão ficar mais difíceis