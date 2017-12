Aluguel em São Paulo recua pelo segundo mês consecutivo

O preço médio do m² para aluguel em São Paulo atingiu R$ 35,09 em abril de 2017, uma desvalorização de 0,6% se comparado com o mesmo período do ano passado. Em relação a março deste ano, a depreciação é de 0,8%. Na comparação de março em relação a fevereiro, também houve recuo nos preços: 1,7%.

O levantamento, feito pelo portal VivaReal, contempla 30 cidades em diferentes regiões do país, além de considerar mais de dois milhões de imóveis usados disponíveis para aluguel ou compra.

Em comparação com março último, nenhuma das regiões da capital paulista registrou valorização no preço do m². A zona sul (-0,7%) e zona oeste (-0,3%) ficaram mais baratas e o preço se manteve estável nas demais áreas. O bairro mais procurado para aluguel foi a Vila Mariana, zona sul, e o bairro mais caro é Indianópolis (R$ 69,44), também na zona sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em termos nacionais, o preço médio do m² para aluguel alcançou R$ 22,86 neste mês. A capital paulista lidera o ranking, seguida por Rio de Janeiro (R$ 32,50), Brasília (R$ 31,82), Santos (R$ 29,67), Recife (R$ 25,71) e Salvador (R$ 23,26).