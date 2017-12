Antes das chaves, é essencial fazer a inspeção no imóvel

João Carlos Moreira

O dia de receber as chaves do apartamento novo é um momento de alegria, mas a empolgação não deve dar espaço para descuidos. É exatamente nesta hora que o proprietário precisa de toda a atenção para fazer uma vistoria detalhada do imóvel que está sendo entregue pela construtora. A inspeção é a oportunidade de apontar eventuais problemas na construção antes da assinatura do documento que comprova que o bem foi repassado aos donos.

“Às vezes, as pessoas chegam entusiasmadas para receber as chaves e deixam de fazer uma vistoria atenta do imóvel, mas isso é fundamental. Se encontrar algum problema, este é o momento de pedir o reparo e evitar uma dor de cabeça depois”, diz o presidente da Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências (Amspa), Marco Aurélio Luz. Ele recomenda que, se tiver condições, o proprietário pode até contratar um engenheiro para acompanhar a inspeção.

A tarefa, porém pode ser feita sem o profissional, desde que o dono vá bem preparado e, de preferência, acompanhado de alguém da família ou amigo para ajudar. O objetivo da inspeção é basicamente verificar se o imóvel a ser entregue está de acordo com as especificações previstas em contrato para a construção e se não apresenta problemas decorrentes da execução da obra, como falhas no acabamento ou defeitos estruturais.

Portanto, a primeira atitude que o proprietário deve tomar quando for chamado para receber as chaves é pegar o memorial descritivo do imóvel, documento com todas as características do apartamento ou casa. Também é importante levar uma trena e começar a inspeção tirando as medidas de cada um dos cômodos. A diferença entre as dimensões previstas e o tamanho real não pode ser superior ou inferior a 5%.

“Se houver alguma desconformidade, principalmente para menos, o proprietário pode pedir o ressarcimento. Este não é um erro raro de se encontrar, mas em geral é resolvido sem muita demora”, afirma Luz. O primeiro passo para resolver esse e qualquer outro problema é anotar no check-list em poder do funcionário da construtora que faz a vistoria. É neste documento que serão apontadas as falhas e quaisquer observações sobre questões levantadas durante a checagem do imóvel.

De acordo com o gestor de assistência técnica e qualidade da MRV Engenharia, Flávio Vidal Cambraia, esse check-list apresentará qualquer falha encontrada e servirá para que a construtora tome as providências para solucioná-la e depois marcar uma nova inspeção do imóvel e verificar o que foi feito.

Cambraia diz que construtoras como a MRV fazem uma vistoria detalhada antes de chamar o proprietário para a inspeção de entrega das chaves. Ainda assim, ele afirma que é importante os donos participarem da checagem de todos os itens do check-list. “Ele tem de estar atento, por exemplo, ao fechamento e abertura de portas e janelas, ao funcionamento das fechaduras. Tudo tem de estar de acordo”, afirma ele.

No caso das portas, o proprietário deve verificar se elas não emperram, o que impede o fechamento fácil. Neste caso, a construtora tem de providencias o reparo na própria porta ou no batente. Já as janelas precisam ter vedação perfeita. Para verificar, deixe-as fechadas e veja se algum feixe de luz externa passa por alguma fresta. Se isso acontecer, também pode passar água e vento pelo mesmo local. É preciso fazer constar no check-list e pedir reparo.

A mesma atenção vale para pisos e azulejos, onde podem ser encontradas rachaduras ou trincas. Para detectar problemas no assentamento do piso, dê pequenas batidas em diferentes pontos. O barulho oco pode indicar falhas e risco de quebra.

A parte hidráulica e elétrica também tem de ser verificada detalhadamente. Caso o imóvel ainda não tenha ligação elétrica, a informação deve constar no check-list, para que tudo seja testado depois que a energia estiver disponível no local.

CONFIRA

Memorial descritivo

Vá à inspeção levando em mãos uma cópia do memorial descritivo e, se possível, folders e fotos da maquete do empreendimento.

Janelas

Informe-se sobre a marca das esquadrias das janelas e verifique se o material está de acordo com as normas técnicas.

Portas

Confira a resistência das portas e janelas e a fixação. Abra e feche cada uma delas, verificando encaixe, fechaduras e barulhos.

Vedação

Verifique a vedação das janelas. Apague as luzes, feche-as e veja se passa algum feixe de luz que possa indicar falha na vedação.

Medidas

Confira as medidas de cada cômodo. Leve uma trena para a medição. A diferença em relação ao memorial descritivo não pode ser superior ou inferior a 5%.

Pisos e azulejos

Dê batidinhas em pontos de pisos e azulejos. O barulho oco pode indicar falhas no assentamento que facilitam a quebra.

Paredes

Fique atento a manchas, trincados ou rachaduras no piso e nas paredes. Fique atento também a partes e detalhes de gesso.

Água e banheiro

Verifique os sistemas elétrico e hidráulico. Cheque o escoamento da água no box do banheiro e em outros locais com ralo.