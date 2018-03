Busca por imóvel para alugar supera a procura para aquisição

Segundo Levantamento mostra que a procura por aluguel supera a de buscas pela casa própria. Os números do mês de novembro do portal Imovelweb, realizado pelo Imovelweb, que tem uma de mais de 2 milhões anúncios mensais, apontam para um aumento cerca de 60% maior para buscas por locação em comparação com a intenção de compra. O mesmo cenário se dá para o levantamento anual, quase 50% das buscas foram a mais por locação.

O motivo para esse quadro é a crise econômica. “Conquistar a casa própria ainda é o maior sonho das pessoas, mas sabemos que, por conta da instabilidade econômica que o País passa, a situação é de cautela, como o de adquirir um apartamento. Nossos números apontam essa inversão no comportamento dos usuários que, por conta do momento, preferem locação à compra de imóveis, diferente do cenário que estávamos acostumados a vivenciar, onde a maioria das buscas se dava mais pelas boas oportunidades para conquista do apartamento próprio”, comenta Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb.

Para o CEO, este cenário está longe de ser negativo. “Esse movimento pode ser positivo para o setor, pois é um bom momento para investidores que pretendem aplicar seu capital e ter rentabilidade com os imóveis”, finaliza.