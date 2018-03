Caixa Econômica leiloa mais de 500 imóveis

A Caixa Econômica Federal realizará leilões de mais de 500 imóveis, entre residências, terrenos e áreas comerciais. As unidades são provenientes de inadimplentes do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e outras que já estão em propriedade do banco e que vão a leilão com descontos estabelecidos pela própria CEF.

Imóveis do primeiro tipo (inadimplentes do SFI) serão oferecidos em um leilão de alienação fiduciária em duas datas: 28 de março e 11 de abril. No primeiro dia, o bem é oferecido pelo valor venal do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Caso esse não seja arrematado, vai a leilão após 15 dias pelo valor da dívida.

Há casos em que o valor da dívida é maior que o bem, diz o leiloeiro Douglas Fidalgo. Por isso, ele aconselha os interessados a tentar arrematar o imóvel já no primeiro sábado, para evitar eventual prejuízo.

O outro tipo de leilão é o de licitação aberta, também no dia 28 de março. As principais vantagens dos leilões são os valores, uma vez que os itens são negociados bem abaixo do mercado. As negociações envolvendo essas unidades têm valor até 80% abaixo do mercado e lances a partir de R$ 29 mil.

“A grande maioria dos imóveis ofertados é passível de financiamento e uso do FGTS. Quem pretende usar esses benefícios deve observar no Edital quais lotes poderão fazer uso ou o licitante deverá ir a uma agência da Caixa Econômica Federal antes do leilão para obter o crédito”, diz Fidalgo.

Os leilões serão realizados em São Paulo, no Hotel Panamby, localizado na Avenida Ordem e Progresso, nº 115, Barra Funda. Os interessados também poderão dar lances pela internet através do site www.fidalgoleiloes.com.br, porém o comprador precisa conferir se o leilão que deseja participar está disponível para lances online. Pelos telefones 2653-8583 e 2653-0553 é possível obter mais informações.