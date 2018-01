Como agir ao colocar o imóvel à venda e continuar morando nele

Vender ou alugar um imóvel depende de muitas variáveis: preço, localização, estado de conservação, entre outros. Antes de fechar negócio, o comprador ou locatário quer conhecer a casa ou apartamento e tirar as dúvidas sobre as condições do local, mesmo que já tenha visto fotografias do local. No entanto, quando o proprietário continua morando no local, é preciso tomar algumas medidas.

Na opinião de representantes de imobiliárias e de corretores é importante que as visitas sejam sempre agendadas e o proprietário deve lembrar que os potenciais clientes ficarão atentos aos detalhes do ambiente. Por isso, é fundamental que o local esteja preparado para a visita, limpo, organizado, bem iluminado e arejado.

O contador Ronne Cardozo, de 42 anos, colocou à venda a casa onde reside sozinho, mas continua morando nela. Por motivos de segurança, as visitas ao imóvel devem ser sempre agendadas.

“Até agora recebi apenas uma visita, de um casal. A corretora marcou o horário e eles vieram conhecer a casa”, diz. Cardozo ressalta que, embora more sozinho, a casa está constantemente limpa e organizada para receber os potenciais compradores.

Ele conta que não lhe causa estranheza mostrar a casa, com seus pertences. “Eu só recebo visitas com o corretor e com horário marcado.”

Cardozo diz que pretende vender o imóvel para comprar e morar em um apartamento menor, que tem, acredita, menos custos. Afirma que não mascarou informações do imóvel. “Não precisei criar nada na casa para deixá-la mais atrativa, ela está em ótimo estado de conservação e sempre limpa e organizada.”

Por sua vez, Celso Rocha, de 47 anos, tem recebido muitas visitas em seu apartamento, que foi colocado no mercado para ser vendido ou alugado há um ano. Para ele, o maior problema de estar morando no local é conseguir fazer a sintonia fina entre sua agenda e a dos interessados.

“Inicialmente, eu não atendia nenhum interessado nos finais de semana, por exemplo. Há uma pessoa que está em casa de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial, que pode mostrar o imóvel e o mantém organizado. Mas diante das dificuldades de negociação eu tenho recebido os clientes também aos sábados e domingos”, diz o proprietário.

Para ele, a maior preocupação e cuidado que precisa ter é trazer clientes em potencial, não aqueles que estão apenas pensando em trocar de imóvel. “Quero os clientes que estão interessados mesmo.”

De acordo com Rocha, ele sempre recomenda ao corretor fazer esse filtro, para que não tenha a preocupação de preparar o imóvel para receber um interessado, que diz gostar do apartamento, mas acha o valor do condomínio alto ou reclama que não tem lazer suficiente, piscina ou quadra de esportes. “Todas essas informações estão na descrição do imóvel”, destaca o morador Rocha.

O gerente comercial da consultoria imobiliária Carneiro Gurgel, Lucas Fiorini Gurgel do Amaral, diz que o retorno, a negociação está diretamente ligada ao anúncio feito. “Por isso, quando vamos fotografar o imóvel, pedimos para tirar alguns objetos pessoais para não influenciar e interferir a visualização do imóvel”, diz.

Segundo ele, muitos proprietários não autorizam a imobiliária e apresentam fotos que influenciam negativamente na decisão do comprador ou locatário. “O retorno está relacionado com o anúncio feito e com a foto apresentada, e durante a visita o cliente vai avaliar a atratividade do imóvel”, diz.

DICAS

Fotos

As fotografias devem mostrar o imóvel como ele é de fato. Não adianta acrescentar itens para deixá-lo mais atrativo; a foto deve mostrar um local limpo e agradável para morar

Jardim

Se a casa tem jardim é preciso investir na conservação, deixá-lo bonito e bem cuidado

Banheiro

Fique atento para que o local não esteja sujo e com mau cheiro na hora da visita

Armário

Quem vai comprar um imóvel vai abrir armários para saber como estão, não é possível não permitir que o interessado faça isso. Deixe-o arrumado

Crianças

Podem fazer bagunça durante a visita. Tente agendar as visitas enquanto as crianças estão no colégio, por exemplo

Animais de estimação

Mantenha-os presos ou sob controle no momento em que for receber um potencial comprador ou locatário

Iluminação

O imóvel deve estar bem iluminada, seja com luzes artificiais ou iluminação natural. Isso facilita a visualização das áreas

Objetos pessoais

O proprietário pode guardar os objetos de uso pessoal e íntimo quando for receber interessados no imóvel