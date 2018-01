Creci homenageia o corretor mais antigo do Brasil

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) celebra hoje os 54 anos da regulamentação da profissão, que hoje soma milhares de corretores ativos em todo o País, com uma homenagem a Verany Bicudo. Hoje com 88 anos e ainda em atividade, ele foi um dos fundadores da entidade e portador da carteira de filiação número 5 – o registro mais antigo do Brasil.

Verany atuou como corretor e empresário da construção e comandou a comercialização e implantação de milhares de empreendimentos. Ao longo de sua extensa e bem-sucedida carreira, e de acordo com suas estimativas, vendeu mais de 20 mil imóveis em São Paulo. Entre os quais, conta com orgulho e satisfação, “a área em que hoje está o Shopping Iguatemi, o primeiro do Brasil”. O profissional lamenta a crise econômica que atingiu o País e, em particular, o mercado de imóveis, mas diz estar confiante no futuro.

Como fundador da entidade e da Confederação dos Corretores de Imóveis, ele foi homenageado em 2012 na Câmara Municipal de São Paulo. Agora, emocionado com a homenagem desta sexta-feira, às 9h30, no Conjunto Nacional, ele não estará presente por recomendação médica, mas enviará representantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.