Em São Paulo, Atua conquista mais um troféu no segmento econômico

Focada no segmento econômico, a Atua Construtora ganhou o prêmio de comercialização na categoria Profissional com o In Parque Belém, na zona leste de São Paulo. No total, serão 1,3 mil apartamentos. A maioria enquadrada como habitações de interesse social (HIS) e de mercado popular (HMP), respectivamente, com limites de renda até 6 e de 16 salários mínimos.

Em 2014, já havia conquistado prêmio de comercialização no lançamento do In São Paulo, com oito torres e 2,3 mil apartamentos, também na região central.

O In Parque Belém terá seis condomínios, conta a diretora de incorporação da Atua, Gil Vasconcelos. O terreno de 30 mil m² fica no bairro do Belém.

A comissão exaltou o “sucesso de vendas” dos quatro prédios que chegaram ao mercado em 2015. “Num ano difícil, foram lançados os edifícios Moema, Klabin e Perdizes (HIS), que tiveram suas 533 unidades de 42 e 43 m² de área privativa comercializadas em quatro dias”, diz o júri. “O Panamby (HMP) teve 210 de suas 300 unidades de 55 e 65 m² comercializadas também em quatro dias.”

Habitações de interesse social encaixam-se no Minha Casa Minha Vida, cujo teto é R$ 225 mil. “Apesar de ser para seis salários mínimos, damos área de lazer e a mesma qualidade do médio padrão”, diz Gil. “É produto econômico, bem arrumado, com qualidade de construção.”

Outro ponto importante é a localização. Perto do metrô Belém, Parque Belém, dos shoppings Metrô Tatuapé e Boulevard Tatuapé. Gil vendeu para “pessoas de todas as regiões de São Paulo, por causa da centralidade”. Gil diz que “sobrou um pouco” das unidades do Panamby, com 65 m² e três dormitórios. O preço é a partir de R$ 362 mil, com entrega prevista para outubro de 2018.

Em junho, a Atua lançou It Home, quinto edifício do In Belém. “Não tem restrição de renda”, diz Gil. O preço de lançamento foi de R$ 6,3 mil/m². “Era para ser igual ao Panamby, mas o mercado mudou”, afirma. “Fizemos produtos de 38, 44 e 74 m²”. O maior tem duas vagas. Com a nova metragem, o total de apartamentos baixou de 300 para 213.

A Atua vai lançar em 2017 o Pacaembu, com 300 unidades. É a última torre do In Belém, totalizando as 1,3 mil habitações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.