Empreender no setor

Sob o lema ‘Liberdade para Empreender no Mercado Imobiliário’, o Sindicato da Habitação (Secovi) vai realizar no dia 15 de junho o Congresso Secovi Novos Empreendedores (NE). “Nosso objetivo é debater e propagar os ideais de liberdade, essenciais ao desenvolvimento sadio de uma nação”, diz o coordenador do evento, Leonardo Tavares.

O evento, que vai ocorrer na sede da entidade (Rua Dr. Bacelar, 1.043, na Vila Mariana, das 9h às 18h), é voltado para empresários e profissionais do mercado imobiliário, juristas, universitários, entre outros. Inscrições pelo telefone (11) 5591-1304. Mais informações e a programação podem ser obtidas no site www.secovine.com.br.