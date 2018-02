Escolha dos contemplados é feita por maioria de votos

Com os 18 trabalhos eleitos este ano, a galeria dos vencedores do Master Imobiliário agora soma 358 cases premiados desde sua primeira edição em 1995. Formada por especialistas, uma comissão escolheu os contemplados por maioria de votos. Sete entidades do setor imobiliário e de áreas vinculada julgaram mais de 50 cases inscritos nas duas categorias de premiação: Empreendimento e Profissional.

Na primeira, venceram edificações prontas, que se destacaram nas áreas de retrofit, uso misto, habitação econômica e renovação urbana, entre outros critérios técnicos.

Na categoria Profissional, foram contemplados trabalhos que apresentaram, por exemplo, aumento de produtividade, soluções arquitetônicas que agregam valor ao produto e visão empresarial, além do sucesso em vendas com dois prêmios para moradia de baixa renda.

A construtora Atua, com o In Parque Belém, em São Paulo, lançou três prédios com habitação de interesse social (HIS) e um com habitação de mercado popular (HMP). Segundo o júri, foram vendidos 743 apartamentos em quatro dias. A Cury Construtora lançou o residencial Dez Zona Norte, no Irajá, bairro do Rio de Janeiro, com preço encaixado no programa Minha Casa Minha Vida. “Todas as 484 unidades foram vendidas em um único fim de semana”, diz o voto da comissão julgadora.

A remodelação do edifício Brazilian Financial Center, sede do antigo Banco Real, com seus arcos e fachada de granito na Avenida Paulista, premiou o Fundo Imobiliário BC Fund e a Five Steel Engenharia. Para o júri, esse retrofit “resgata um empreendimento para uma nova geração da Paulista”.

A Gamaro e a Rocontec levaram o troféu de soluções arquitetônicas pelo Seed Gamaro, um projeto de 20 andares, na Vila Olímpia, com terraços intercalados, entre um andar e outro, que vão permitir plantar árvores de até 5 metros de altura.

A sinergia da construtora Conx com a Votorantim Cimentos aumentou a produtividade. O júri premiou a parceria entre a consumidora e a produtora de matéria-prima por qualificar os processos e desenvolver novas técnicas construtivas.

A Carvalho Hosken S/A ganhou prêmio de “visão e ousadia na viabilização do Centro Metropolitano da Barra”, no Rio. Em área de 4 milhões de m², a empresa implanta um bairro planejado que já conta com hotel internacional, shopping center e edifícios comerciais.

Publicidade e relacionamento com cliente são mais dois prêmios deste ano. A campanha Imóvel é no Estadão, feita pela Archote em parceria com o Estado, valorizou a compra de um aparamento em contraponto às campanhas que focavam apenas “liquidação de estoques”. E a BKO Incorporadora com seu Club Prime premia a fidelidade dos clientes que adquiriram imóveis em mais de um empreendimento da empresa.

O processo de seleção é “totalmente independente”, diz o presidente de honra da comissão julgadora, Miguel Sergio Mauad, que também é o diretor da SMDI – Sergio Mauad Desenvolvimento Imobiliário. Há seis anos consecutivos, Mauad é o presidente do júri. Nesta edição, ele fez questão de destacar os prêmios para dois livros que contribuem para a qualificação dos profissionais do setor.

Obra de Caio Calfat, Hotelaria e desenvolvimento urbano em São Paulo – 150 anos de história, analisa empreendimentos que se tornaram marcos do segmento no passado e os ícones da atualidade. O livro de Carlos Pinto Del Mar, Direito na Construção Civil, trata de temas relevantes da Norma de Desempenho.

As entidades com representantes na comissão julgadora do Master são o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo(Sinduscon-SP), a Associação Brasileira de Agências de Publicidade(Abap), o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB-SP), as associações brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) e das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o Instituto de Engenharia (IE), e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).