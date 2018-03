Feirão vai oferecer imóveis de até R$ 240 mil; servidor municipal terá subsídio

Com a participação das maiores incorporadoras do mercado, será realizado no próximo fim de semana, dias 17 e 18, o 1º Feirão Casa da Família, promovido em parceria com a Prefeitura de São Paulo e apoio de entidades do setor como Secovi-SP, Sinduscon-SP e Abrainc, além de Cohab São Paulo.

Serão oferecidos imóveis de até R$ 240 mil em todas as regiões da cidade. Interessados em adquirir um apartamento poderão aproveitar as condições exclusivas para o Feirão como zero entrada e documentação grátis. Para os servidores municipais, a Prefeitura prevê R$ 20 milhões em subsídios. Cada servidor poderá ter ajuda de até R$ 40.000, conforme as regras e condições do programa. Para imóveis enquadrados no Minha Casa Minha Vida, o subsídio pode chegar a R$ 27.500.

“O feirão é uma grande oportunidade para clientes encontrarem, em pouco tempo, as melhores ofertas de mercado em um único lugar. Além disso, os esforços, somados ao potencial de subsídio municipal e federal, garantem a facilidade de entrada e contratação do crédito”, afirma Daniela Ferrari, diretora regional de negócios da Tenda, uma das incorporadoras participantes.

O evento será realizado no Pavilhão Oeste do Anhembi, das 9h às 19h, com entrada gratuita. Mais informações: contato@feiraocasadafamilia.com.br