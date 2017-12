Feirão termina com R$ 10,2 bilhões em negócios, segundo a Caixa

Por Marcelle Gutierrez

A Caixa Econômica Federal registrou R$ 10,2 bilhões em negócios no Feirão da Casa Própria realizado neste último final de semana em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia (MG).

Ao todo, foram 191 mil visitantes e 51.436 contratos negociados ou encaminhados. Em 2016, o evento registrou R$ 10,3 bilhões em negócios

O Feirão da Caixa tem foco na habitação popular, incluindo o programa Minha Casa Minha Vida, e linhas que contam com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, participaram 548 construtoras, 261 correspondentes imobiliários e 185 imobiliárias. O número de imóveis ofertados é superior a 228 mil.

De 23 a 25 de junho, o Feirão estará em Brasília, Curitiba e Fortaleza.