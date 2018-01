Imovelweb investe em capacitação e apresenta plataforma de treinamento online para corretores

O portal Imovelweb acaba de lançar a Academia de Vendas SóCorretor. Trata-se de programa de treinamento voltado exclusivamente para corretores de imóveis. Por meio de uma plataforma de ensino à distância, a iniciativa tem por objetivo atingir, por mês, dez mil profissionais do segmento com treinamentos gratuitos voltados para o aprimoramento das vendas.

“Com a iniciativa, queremos contribuir com a profissionalização e a capacitação dos corretores de imóveis. Acreditamos que este lançamento ocorre em um momento muito oportuno, pois o cenário econômico atual impõe desafios que exigem que os corretores aprimorem ainda mais as suas técnicas”, afirma Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb.

Elaborado em parceria com o Centro de Desenvolvimento de Profissionais de Venda (CDPV) e Diego Maia, referência em vendas e gestão no mercado imobiliário, o curso conta com cinco módulos: “Onde Estão os Clientes”, “Inovação na Corretagem”, “Ferramentas para Alavancar Vendas”, “Negociação de Alto Impacto” e “Pós-Venda”.

Para facilitar o acesso, a Academia de Vendas foi desenvolvida em plataforma baseada no ambiente Moodle-Open Source, um dos maiores software de EAD do mundo. As aulas podem ser acessadas de qualquer dispositivo.

Os alunos também poderão participar de aulas com transmissão ao vivo, via Hangouts On Air, com a participação de Diego Maia e a equipe do CDPV.

Para participar, o corretor precisa possuir cadastro no CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) e fazer o cadastramento pelo link: socorretor.com.br/academiadevendas.

Mais informações em www.imovelweb.com.br