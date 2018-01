Incorporadora oferece ‘test drive de apartamento’ para convencer comprador

Imagine poder experimentar um apartamento, fazer uma espécie de test drive do imóvel, antes de se decidir pela compra. Pois é exatamente isso que a Asas Incorporadora e a construtora Habitat estão fazendo. Para convencer eventuais compradores, as empresas têm dois apartamentos mobiliados para um “test to live” de um fim de semana no empreendimento Neo Next Generation, em Florianópolis (SC).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O conjunto é formado por dois prédios, cada um com 12 apartamentos de 139 metros quadrados de área privativa cada, todos de três dormitórios, sendo um suíte e duas vagas de garagem. Localizado no planejado bairro do Novo Campeche a cerca de 300 metros da praia, o residencial foi idealizado pelo arquiteto e urbanista Jaques Suchodolski. “Inspirado no test drive, da indústria automobilística, quem se decidir pela compra do imóvel não terá nenhuma despesa adicional com o test to live”, afirma Suchodolski. Usualmente, o test to live é indicado para quem já visitou o empreendimento, mas quem é de fora da cidade, também pode agendar para passar esse período no imóvel (contato@conceitonext.com.br). No entanto, para evitar o mau uso do imóvel, a empresa cobra R$ 700 de diária de quem desistir da compra

O Neo Next Generation dispõe de um sistema que utiliza fontes combinadas de energia limpa, eólica e solar, para gerar 100% da energia necessária para o aquecimento da água dos 24 apartamentos e das áreas de convivência social dos dois edifícios. Em concordância com o conceito de condomínio-clube, possui espaço gourmet equipado com cozinha completa, piscina com raia de 21 metros, spa, sauna, espaço lounge e academia de ginástica.