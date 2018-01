Mulheres são maioria na busca por imóveis

Um levantamento feito pelo portal Imovelweb tendo como base o período de janeiro a agosto de 2016 concluiu que a maioria das procuras por imóveis residenciais partem de mulheres. Nas buscas gerais 66,3% das pesquisas foram feitas por mulheres e 33,7% por homens.

A maior parte das buscas é por apartamentos nos bairros de Pinheiros e Vila Mariana. Segundo o levantamento, a maioria das mulheres buscando imóveis tem entre 25 e 34 anos de idade. A maior parte dos apartamentos procurados (52%) é para compra e com dois dormitórios.

Para Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb, o resultado do levantamento mantém a mulher como decisora na hora de comprar ou alugar um imóvel. “Geralmente, a mulher é quem dedica maior tempo às buscas e a escolha do futuro imóvel da família”, diz o executivo.