No Rio, um a cada dois edifícios comerciais de alto padrão está vazio

Levantamento realizado pela empresa Buildings, especialista em pesquisa imobiliária corporativa, mostra que praticamente um a cada dois edifícios comerciais de alto padrão no Rio de Janeiro está vazio. A taxa de vacância no segundo trimestre deste ano é de 47,08%, o que representa 823.358 m² desocupados.

Ainda segundo o estudo, o preço médio de locação não tem acompanhado o cenário adverso, e a queda registrada ainda é insuficiente. Hoje, o valor médio está em R$ 100,44 por m². Em 2010, quando o setor estava em alta, a média ficou em R$ 120 por m².

Na comparação com São Paulo, Rio de Janeiro tem se mostrado mais resistente a ajustar os preços. Enquanto na capital paulista houve redução de 47% entre 2010 e 2017 (o pico de vacância foi 24,8% no período), no Rio os preços caíram somente 19,4% no mesmo período.

Na contramão, os inquilinos que estão em processo de renovação do contrato têm conseguido descontos significativos. “A pressão por redução de preços existe, tanto que acompanhamos um caso de um contratante no centro do Rio que pagava R$ 101 por m² em 2015 e renovou para R$ 35 por m² em 2017” afirma Fernando Didziakas, diretor da Buildings. Mas aparentemente a concessão de descontos é mais difícil na cidade.

Causas. De acordo com a pesquisa, o alto índice de vacância é consequência da crise econômica do País e da baixa de setores como óleo e gás, fortes no Rio. O aumento de lançamentos também é uma das causas. Nos últimos sete anos, foram acrescentados 90 novos empreendimentos desse o tipo ao estoque da cidade.