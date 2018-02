Piracicaba ganha o Residencial Lindenberg

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para viver num imóvel de altíssimo padrão, não é preciso restringir as opções às grandes capitais ou ao entorno dessas metrópoles. Pelo menos é o que a Construtora Adolpho Lindenberg (CAL) e a Frias Neto Consultoria de Imóveis provaram ao lançar o residencial Lindenberg Timboril em Piracicaba e que garantiu às empresas o prêmio Residencial na categoria Empreendimento do Master Imobiliário 2016.

O projeto tem como alvo o público de alto poder aquisitivo e que encontrou sofisticação, conforto e um novo padrão de imóvel no residencial. É formado por três prédios, cada um com 26 andares, abrigados numa área de 7.139 m².

O Edifício Timbó tem 25 apartamentos – um por andar –, cada um com 365 m² de área privativa, quatro suítes e cinco vagas de garagem. Os edifícios Pacará e Tambori dispõem cada um de 50 apartamentos, sendo dois por andar. As unidades do primeiro têm 278 m², com quatro suítes e quatro vagas na garagem, enquanto o Tambori oferece apartamentos com 213 m², com três suítes e três vagas.

A ousadia do lançamento de imóveis de tal padrão numa cidade de cerca de 400 mil habitantes foi acompanhada de uma estratégia ousada de conquista do público. O diretor-presidente da Frias Neto, Angelo Frias Neto, conta que o desafio começou pela necessidade de apresentar um produto muito superior, com valor também muito superior ao que o mercado local estava acostumado.

“É importante lembrar que esse cliente já mora em imóvel bom, o que implica dar clareza que o alto padrão não se refere ao tamanho do imóvel, mas a uma série de detalhes presentes desde a concepção, projeto até a sua execução”, afirma.

“Há 62 anos desenvolvemos empreendimentos de alto padrão, que ficaram conhecidos como ‘mansões suspensas’ e até hoje são muito valorizados”, afirma o diretor de incorporação da CAL, Adolpho Lindenberg Filho. “O Master é a consagração do sucesso do nosso empreendimento.” Segundo ele, o empreendimento em Piracicaba foi concebido como condomínio-clube. Conta com piscinas coberta aquecida, espaço gourmet, bosque e praças, entre outras facilidades.

“A personalização dos apartamentos, foi um grande diferencial para a cidade”, afirma Lindenberg Filho. A prova da aceitação do empreendimento entregue em setembro do ano passado é que 80% das unidades já foram comercializadas, com o valor médio do metro quadrado em R$ 8,6 mil e os apartamentos custando entre R$ 1,9 milhão e R$ 3,2 milhão.