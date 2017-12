Por que o Morumbi

Por Vitor Marques, diretor da Marques Construtora e Incorporadora

Há anos o Morumbi vem se destacando como uma das mais importantes e procuradas regiões para se viver em São Paulo. Tornou-se o objeto de desejo de milhares de famílias e uma realidade para muitas delas, graças aos investimentos do setor imobiliário que, cada vez mais, tem apostado nos empreendimentos de qualidade com preços extremamente competitivos.

Vamos analisar aqui as razões que fizeram o Morumbi se tornar o que é hoje. Localização e infraestrutura – São Paulo tem hoje um novo polo empresarial estabelecido ao longo da Avenida Chucri Zaidan e que está recebendo os mais modernos empreendimentos corporativos da cidade, com um enorme potencial de crescimento para os próximos anos. O Morumbi está exatamente na mesma direção só que do outro lado do Rio Pinheiros.

A boa notícia, quanto aos acessos, é que as autoridades estão implementando as novas pontes Laguna e Itapaiúna, próximo ao Panambi, e que serão alternativas às pontes do Morumbi e João Dias. A previsão para entrega das obras é o primeiro trimestre de 2016. Outra importante via de acesso é a Avenida Hebe Camargo. Além disso, estão ocorrendo investimentos significativos no transporte público com a extensão da linha lilás do metrô e a implementação da nova linha ouro.

Serviços – No Morumbi, os moradores têm a sua disposição excelentes shoppings centers, os melhores hospitais, as melhores escolas, academias, parques e um amplo comércio de rua. Os melhores serviços de São Paulo também estão presentes no bairro.

Segurança – Diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, o Morumbi possui um índice de criminalidade abaixo de outros bairros de muito prestígio na zona oeste, por exemplo. De acordo com números absolutos de 2015 divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Morumbi está na 32ª colocação no ranking de bairros com mais furtos. Em casos de roubos, estamos em 40º lugar.

Qualidade de vida – Ruas tranquilas, largas, arborizadas e um clima de cidade de interior caracterizam o Morumbi.

Preços acessíveis – A região do Morumbi oferece imóveis com o melhor custo benefício da cidade de São Paulo, com a prática de preços até 40% mais baratos que em outras regiões próximas, como Brooklin e Chácara Santo Antônio, por exemplo.

Novo Plano Diretor – Como grande parte das áreas para incorporação está localizada em região de remanso, haverá a diminuição de novos lançamentos e, consequentemente, uma redução na oferta para os próximos anos.

A discrepância em relação ao preço dos demais bairros somada aos investimentos em infraestrutura e ao novo plano diretor, nos levam a acreditar em um alto potencial de valorização dos imóveis num futuro próximo.

Por todas essas razões, temos concentrado grande parte de nossas operações na região do Morumbi, ofertando ao mercado opções de empreendimentos com elevado índice de satisfação de nossos clientes (98%).

Fazemos três ou quatro lançamentos por ano, o que nos permite dedicar um olhar criterioso e personalizado a cada projeto. Nos debruçamos sobre as plantas e buscamos soluções individualizadas, considerando todos os detalhes que envolvem um empreendimento, desde os projetos até a finalização e entrega da obra, sempre em dia.

Estamos comemorando os 35 anos da Marques Construtora com a certeza de termos muito bem alinhadas tanto nossas estratégias, como o compromisso assumido com cada cliente.

Para 2016, entre os empreendimentos que estão em nossos planos, dois deles serão no Morumbi e outros dois em Osasco e em Alphaville, o que deverá ampliar a nossa atuação no mercado da Grande São Paulo.