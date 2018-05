Preços de venda e locação comercial têm nova queda

Os preços de venda e locação de imóveis comerciais em quatro capitais do País – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre – registraram nova queda no mês passado. De acordo com o Índice FipeZap de abril, a variação negativa foi de 0,24% para venda e 0,31% para locação. A inflação mensal registrada pelo IBGE no mesmo período foi 0,22%.

O estudo, desenvolvido em conjunto pela Fipe e pelo portal ZAP Imóveis, compara os valores de conjuntos e salas comerciais de até 200 m². A consulta é realizada em anúncios divulgados pela internet.

Na capital paulista, o preço médio de venda atingiu a marca de R$ 10.038 por metro quadrado. É o segundo maior valor pesquisado, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

Para venda, os metros quadrados mais caros foram encontrados no Paraíso (R$ 14.838), Cidade Jardim (R$ 14.782), Vila Nova Conceição (R$13.226), Vila Olímpia (R$ 13.161) e Pompeia (R$ 13.017). Os menores valores foram encontrados nos bairros da Penha (R$ 7.383), Real Parque (R$ 6.870), Vila Prudente (R$ 6.761), Sé (R$ 5.971) e Vila Mascote (R$3.939).

Para locação comercial, os bairros mais caros foram Cidade Jardim (R$ 68,73), Itaim Bibi (R$ 65,34), Jardins (R$ 60,68), Paraíso (R$ 60) e Vila Olímpia (R$ 58,67). Os aluguéis mais baratos foram encontrados nos bairros Limão (R$ 32,46), Lapa (R$ 32,28), Sé (R$ 31,58), Tremembé (R$ 29,98) e República (R$ 24,68).

Competitividade

O estudo também constatou que o investimento em imóveis comerciais continua apresentando retorno médio inferior ao CDI desde 2014. Nos últimos 12 meses, o retorno médio dos imóveis comerciais foi de 2,4%, ante 8,1% do CDI. Dentre as cidades pesquisadas, a maior rentabilidade do aluguel comercial foi encontrada em São Paulo.