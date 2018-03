Prefeitura suspende feirão da casa própria

A Prefeitura de São Paulo informou, em um curto comunicado divulgado no início da noite de quarta-feira, dia 14, que foi adiado para data ainda a ser definida o 1º Feirão Casa da Família. O evento, que seria realizado neste próximo fim de semana no Anhembi, era promovido pelo Executivo municipal com apoio de entidades do setor e participação de grandes incorporadoras.

No Feirão, seriam oferecidos imóveis de até R$ 240 mil em todas as regiões da cidade. A Prefeitura também havia anunciado que funcionários públicos municipais poderiam ter subsídio de até R$ 40 mil na compra de um imóvel residencial. No comunicado, a Prefeitura informa que “em breve, divulgaremos nova data”.