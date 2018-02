Programa de fidelidade leva BKO ao pódio

Se a conquista da clientela exige esforço cada vez maior, a fidelização do cliente requer dose a mais de criatividade e inventividade. Foi pensando nessa necessidade que a BKO Incorporadora e Construtora criou seu clube de vantagens em 2010. Reconhecido agora com o prêmio Master de Relacionamento com o Cliente, o Club Prime BKO se firmou como programa destinado a aproximar a empresa de seus clientes.

“Além das vantagens que oferecemos, nós ajudamos o cliente a fazer a gestão de seu patrimônio”, diz o CEO da BKO, Joe Khzouz. O Club Prime BKO é formado por clientes que compraram unidades em dois ou mais empreendimentos da construtora. Automaticamente, passam a desfrutar de condições especiais, benefícios exclusivos, participação em eventos e oportunidades de investimento.

Os membros do Club Prime BKO, que hoje totalizam 105 pessoas de alto poder aquisitivo, são avisados antecipadamente de futuros lançamentos da empresa, garantindo o privilégio de escolha das unidades e condições especiais na compra.

Em 2013, os membros do Club Prime responderam por 5% das vendas da BKO, índice que subiu para 8% em 2014 e saltou para 10% no ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Khzouz diz que com muito orgulhos recebe o Master pela sexta vez. “ Vale a pena buscar a excelência, porque ela sempre volta para o nosso negócio”, diz o CEO da BKO.