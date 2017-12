Quando a segunda moradia vem antes da primeira

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por Michelle Higgins / The New York Times

Alguns inquilinos na cidade de Nova York estão pulando o primeiro degrau da escada que leva à aquisição do primeiro imóvel na região urbana. Em vez de investir num apartamento na cidade, eles estão comprando uma casa no campo. Decepcionados com o que seu orçamento permitiria adquirir, continuam a viver o sonho americano de ter uma casa própria, mesmo que seja apenas para fins de semana, em regiões como Catskills, Jersey Shore ou em Connecticut.

Por menos de US$ 350.000 – valor que mal daria para comprar um estúdio no Brooklyn –, eles chegaram à conclusão de que podem comprar uma casa com três quartos ou mais, com alguns hectares de terra, às vezes na frente de um lago, e com piscina. Para os que têm US$ 2 milhões para gastar, as opções vão desde mansões da virada do século até propriedades com vasto espaço de terra.

Graeme Sibirsky e China Aroh Sibirsky são artistas e professores e viviam num apartamento alugado de três quartos em Clinton Hill, no Brooklyn. Com um orçamento de US$ 600.000 de início começaram a procurar uma casa de tamanho similar mais no interior do Brooklyn, como Mill Basin, Canarsie e East New York. Mas perceberam que não conseguiriam adquirir nem mesmo um espaço menor do que seu atual apartamento.

Procurando sozinhos e com a ajuda de Carol Malek, corretora da Malek Properties em White Lake, Nova York, o casal se interessou por três casas cujo valor variava de US$ 225.000 a US$ 325.000 – uma com três quartos e piscina; uma casa menor perto de um lago e uma com cinco quartos, mas necessitando de reforma. Segundo Sibirsky, embora cada uma delas tivesse seus prós e contras, “no geral é possível conseguir uma bela casa de fins de semana ou férias por um valor menor”.

A agência imobiliária de Gary DiMauro atende moradores da cidade em busca de locais bucólicos. “A cidade tem períodos de expansão e retração em que as pessoas se sentem excluídas”, disse ele. Desta vez o mercado de Nova York está muito aquecido e não só compradores de primeira viagem com orçamento mais restrito, mas também pessoas que podem se permitir comprar um apartamento por alguns milhões de dólares na cidade sentem-se desencorajadas com as opções.

Um cliente seu “poderia pagar US$ 3 milhões ou US$ 4 milhões por um apartamento na cidade. Mas para o que ele e a família necessitavam eles “teriam de gastar de US$ 6 milhões a US$ 7 milhões”.

Parte dos motivos pelos quais as pessoas que pretendem comprar seu primeiro imóvel vêm pensando numa segunda moradia é que os aluguéis em alta impedem que elas economizem o necessário para pagar o pesado valor da entrada de um imóvel em Nova York. O preço de venda em média no segundo trimestre era de US$ 980.000 em Manhattan e US$ 605.000 no Brooklyn.

“Parece uma loucura; você não é proprietário, mas já planeja ter uma casa de férias”, disse Adam Friedman, 35 anos, que vende aparelhos médicos e mora de aluguel em Manhattan há 12 anos.

Friedman decidiu procurar uma casa para fins de semana depois de visitar amigos na região norte de Nova York que ali viviam.

Embora estejam juntos há mais de uma década, Stefan Weisman e seu parceiro Sean Mills, ambos professores que dão aula em Queens, vivem em apartamentos separados.

Ambos cederam à ideia de se mudar e viver juntos quando Mills visitou um amigo perto de Woodstock, Nova York e convenceu Weisman a começar a procurar uma casa para comprar nessa área mais ao norte.

“Quando percebemos que os juros eram realmente baixos e a Catskill era um bom negócio, decidimos ir em frente. O casal comprou uma pequena casa de dois quartos numa área de três hectares muito arborizado em Big Indian, Nova York.

Há um pomar no terreno da frente e um riacho ao fundo. Perto há um lago ótimo para nadar e andar de bote no verão e uma área de esqui no inverno. Quando não estão na casa eles alugam o local no Aribnb, o que ajuda a pagar a hipoteca.

Quem compra uma casa pela primeira vez para uma escapada nos fins de semana precisa pensar nos consertos necessários e na manutenção do imóvel em geral, incluindo o corte de grama no verão e limpeza dos acessos de carro no inverno. Além disto, o pessoal que vem da cidade deve também se preparar para encontros frente a frente com criaturas da região. Há algumas semanas, quando uma enorme quantidade de estrelas cadentes iluminava o céu, Stefan Weisman ouviu um barulho do lado de fora da varanda.

“Acendi a luz e era um enorme urso preto entrando no viveiro de pássaros. Estava literalmente a dois ou três passos distante dele”, afirmou. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO