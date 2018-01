Quando vale mais a pena alugar em vez de comprar

Comprar ou alugar um imóvel? Dúvida comum entre os brasileiros, a resposta pode estar além de fatores financeiros, já que para economistas, na ponta do lápis pode ser mais interessante alugar do que comprar um imóvel por meio de um financiamento. Muitas pessoas têm o sonho de ter o próprio imóvel. Outras, acreditam que em razão das crises que afetam a economia de tempos em tempos e a queda nos valores de aposentadoria ao longo do tempo, ter um imóvel próprio seja um fator de estabilidade. Por isso, antes de se decidir, avalie:

1) Por que vale mais alugar do que comprar financiado?

Atualmente, com os juros altos e o valor elevado das prestações é possível alugar um imóvel semelhante ao que você pretende comprar por um valor menor ao que pagaria mensalmente no financiamento. Neste caso, pagaria o aluguel e sobraria dinheiro para aplicar e, assim, guardar dinheiro para posteriormente investir.

2) Vou ser disciplinado o suficiente para manter esse esquema e poupar?

A resposta é fundamental se pretende optar pelo aluguel com o objetivo de investir e economizar.

3) Se em vez de eu comprar à vista eu alugar, ainda assim haveria vantagem financeira?

Muito provavelmente. Com os ganhos de aplicação seria possível alugar um imóvel semelhante o pretendido e ainda sobraria dinheiro para aplicar, já que os juros estão altos e o valor dos imóveis e dos aluguéis estão em baixa.

4) O quadro de juros altos, imóveis em baixa vai continuar?

Em algum momento no futura, esse quadro deve se alterar e pode influenciar as questões acima. Em época recente, por exemplo, os imóveis estavam se valorizando bem acima de várias aplicações disponíveis no mercado.

5) Penso em mudar de emprego ou cidade. Neste caso, é melhor alugar?

Sim, pelo menos até que as perspectivas fiquem mais claras.

6) Sou jovem em início de carreira, mas tenho condições de pagar um financiamento. É melhor alugar ou já comprar?

É melhor pagar um aluguel e poupar enquanto solidifica sua atuação e as perspectivas de vida e posteriormente dar um bom valor de entrada para financiar.