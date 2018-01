Secovi celebra 70 anos

Na próxima segunda-feira, dia 13 de junho às 10 horas, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizará sessão solene em homenagem ao 70 anos de atividades ininterruptas do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), celebrados neste sábado.

Associados e demais interessados em participar da cerimônia devem confirmar presença por meio do email cerimonial@al.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 3886-6282 ou 3886-6284.

Em nota, a entidade afirma que esse período foi marcado por propostas e trabalhos em defesa do fortalecimento do setor, do atendimento da demanda por habitações, do bom desenvolvimento urbano, da contínua geração de empregos e do crescimento.