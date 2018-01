Secovi elege novo presidente

O Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) tem novo presidente para o biênio 2016-2018. Flavio Amary (foto) foi eleito na última quinta-feira, dia 29/10, com 97,2% dos votos.

“O resultado demonstra a confiança em nossa equipe, o que nos encoraja ainda mais a continuar e intensificar o trabalho que a equipe de Claudio Bernardes (o atual presidente) vem realizando”, afirma Amary.

Graduado em administração de empresas pela FGV-SP, o novo presidente acumula 23 anos de atividades no mercado imobiliário e no Secovi-SP, principalmente no setor de desenvolvimento urbano. É sócio-diretor da Renato Amary Empreendimentos Imobiliários, que atua há 35 anos em Sorocaba e região.

