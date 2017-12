Site de permutas promete agilizar compra e venda de imóveis

Sabe aquele apartamento que anda meio difícil de vender? Ou aquele terreno próprio, pertinho da sua cidade, que não encontra um comprador? Ou aquela sala comercial que tem meses sem um interessado em potencial? A solução pode estar na troca de imóveis, permanente ou não, com transações ágeis e sem perda de dinheiro e de tempo. Essa é a aposta do Permutando, um novo de trocas, focado especificamente no mercado imobiliário. A plataforma tem a proposta de unir vendedores e possíveis compradores, corretores, imobiliárias, incorporadoras, e construtoras, além de atrair empresas do mercado mobiliário e de vendas.

A ferramenta gerencia o processo de cadastramento de usuários e busca por ofertas; controla e possibilita a comunicação entre os permutantes; monitora e gerencia os dados (métricas e objetivos) e etapas da interação com a plataforma; além de facilitar o trabalho do corretor na busca de imóveis interessados nesse tipo de negociação. De acordo com a empresa, acessando o site, o usuário cadastra gratuitamente seu perfil, seu imóvel de interesse e o que quer em troca. No caso das imobiliárias e outras empresas com um volume grande de ofertas, esse processo é automatizado entre os dois bancos de dados, sem a necessidade de cadastro manual das várias ofertas.

Automaticamente, o Permutando.com cruza as informações e apresenta as oportunidades. O diferencial do site foi nascer com imóveis cadastrados, graças a parcerias com imobiliárias de todos os portes, desde pequenas até grandes grupos como a Brasil Brokers.

“Com o site, criamos a possibilidade de concentrar, em um só lugar, vários tipos de públicos interessados em trocas imobiliárias. Ficou bem mais fácil resolver o problema dos imóveis que enfrentam dificuldade de venda”, explica Pablo Rodrigues, diretor comercial do Permutando.com, e um dos quatro sócios do novo negócio.

Com apenas um mês de funcionamento, já está presente em 14 estados: RJ, SP, CE, PB, MG, AM, SE, RS, DF, PR, RN, BA, SC e GO, e movimenta mais de R$ 8 milhões em volume de negócios e negociações. Neste momento, as inscrições no site são gratuitas, por tempo limitado.