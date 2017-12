Sorteio de imóvel e bolo de casamento: incorporadoras inovam em promoções

Lucas Coelho / Especial para o Estado

Um dos mais afetados pela crise, o setor imobiliário tem se valido da criatividade para chamar a atenção do consumidor e lidar com a queda nas vendas. De sorteio de imóveis e viagens para o exterior a bolos de casamento, as incorporadoras estão tomando ações cada vez menos ortodoxas.

A incorporadora Gamaro, de São Paulo, abriu mão de uma venda para conseguir atrair público: neste sábado (6), ela irá sortear um dos apartamentos de seu próximo empreendimento, o Piscine Station Resort, no bairro do Brás, zona leste da capital paulista.

Não é preciso fazer negócio para participar. Basta qualquer interessado comparecer ao estande de vendas na Rua Domingos Paiva, 152, e fazer o cadastro, que já estará concorrendo com um cupom. Será necessário apresentar ao corretor de plantão RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de estado civil, os três últimos holerites e/ou extratos bancários, e o último extrato do FGTS, se houver.

“O cliente passou os últimos anos numa posição de postergar a decisão para pensar, analisar. O objetivo dessa ação é resgatar a pressão do lançamento. Foi uma forma que encontramos para que ele venha e já traga toda a documentação necessária para realizar uma compra”, conta o diretor de incorporação da Gamaro, Vinicius Amato. Obviamente, quem adquirir alguma unidade tem vantagem na concorrência pelo prêmio, pois recebe dez cupons.

O vencedor do sorteio – que foi homologado na Caixa Econômica Federal, segundo o diretor – será conhecido durante a festa de lançamento, às 17h, e poderá escolher um apartamento de 40 m² dentre os disponíveis do primeiro ao quarto andar em uma das três torres. Todas as taxas e impostos, como escritura, registro e ITBI (Imposto de Transferência de Bens e Imóveis), ficarão a cargo do sorteado.

O Piscine Station Resort, que está em pré-venda desde o começo de 2017, conta com três prédios residenciais de 30 andares, num terreno de quase 10 mil m². São 280 unidades de médio padrão com opções de 39 m² a 70 m², e os preços atuais estão entre R$ 260 mil e R$ 490 mil. A Gamaro prevê um condomínio no valor de aproximadamente R$ 300.

O principal chamariz do empreendimento são os quase 2 mil m² em piscinas e uma vasta área verde, com o mote “uma nova praia do paulistano”. Amato, porém, espera que no evento do próximo sábado a analogia seja outra. “A ideia é ser como um restaurante lotado: quem vê, quer entrar. É uma ferramenta para criar um senso de urgência, pois o preço vai subir, vão ter menos unidades disponíveis.”

Bolo de casamento e NY. Aproveitando a Expo Noivas, feira que aconteceu no Rio de Janeiro entre 20 e 23 de abril este ano, a Brookfield Incorporações, em parceria com a Sawala Imobiliária, resolveu sortear um bolo para os visitantes.

“Sempre buscamos oportunidades diferenciadas para impactar nossos potenciais clientes. Nada melhor que participar de um evento onde as pessoas estão planejando uma nova etapa em suas vidas, caso do público da ExpoNoivas”, diz Frederico Kessler, diretor de Incorporação da Unidade RJ.

Durante o evento, também foi disponibilizado transporte gratuito de ida e volta para quem quisesse conhecer os empreendimentos da incorporadora na Barra da Tijuca.

Em outro esforço para seduzir compradores, a Brookfield está oferecendo uma viagem com acompanhante para Nova York a quem adquirir uma unidade do seu empreendimento Soho Design & Residence, que leva o nome justamente de um famoso barro nova-iorquino. Ainda em construção, as duas torres contam com apartamentos de 1 a 4 dormitórios e salas comerciais à venda.

No Facebook e Instagram. Não é só através de promoções que as incorporadoras estão conseguindo novos cliente. Na Praia Grande, litoral de São Paulo, a Atlantika resolveu ir às redes sociais para divulgar o lançando de seu segundo empreendimento, chamado Residencial Atlantika.

“Todos os que compraram até agora vieram porque ficaram sabendo pelo Face”, conta o gerente de vendas da empresa, Rafael Argueles. “O nosso público é relativamente jovem, entre 24 e 44 anos, e classe média alta. São professores, funcionários públicos, microempresários, etc. Por isso impulsionamos as postagens e deu resultado.”

São comuns nos perfis da Atlantika vídeos simples, gravados pelos próprios funcionários com o celular, mostrando o andamento das obras. “O custo benefício é bem grande. Informamos tudo que o cliente quer saber em um minuto, não precisa nem de áudio.”

A obra está em fase final de acabamento externo e pintura. O prédio de nove andares, com apartamentos que variam dos 60 m² aos 65 m², deve ser entregue em setembro deste ano.