Valor global de lançamentos tem queda de R$ 10 bilhões

No ano em que houve queda de 37% em lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo, o valor global de lançamentos (VGL) despencou 51,5% em 2015, ficando em R$ 10 bilhões ante os R$ 20,7 bilhões lançados em 2014, de acordo com dados do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).

No ano passado, a cidade registrou o lançamento de 12.500 unidades a menos frente às 34.000 oferecidas em 2014, segundo informações da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp) e utilizadas pelo Secovi.

Ao mesmo tempo, o preço dos imóveis verticais lançados na capital fechou 2015 com queda de 8,33%, ficando em R$ 8,4 mil o metro quadrado, informa o Secovi com base em levantamentos da Embraesp. Considerando-se o INCC-DI/FGV do período, a redução real foi de 14,7%. Em 2015, 87% dos imóveis comercializados tinham preço de até R$ 750 mil, valores enquadrados na faixa do Sistema Brasileiro de Habitação (SFH).