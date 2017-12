O charme de Vila Mariana, Saúde e Ipiranga

Por Plínio Aguiar / ESPECIAL PARA O ESTADO

Localizados no início da zona sul de São Paulo, ou centro-sul, Ipiranga, Saúde e Vila Mariana são apontados pelo mercado imobiliário como bairros com boa qualidade de vida, fácil acesso às principais vias da cidade e bem servidos de transporte público. São, também, bairros tradicionais e até com muita história para contar, principalmente o Ipiranga. Essas características contribuíram para que 27 empreendimentos fossem lançados na região nos últimos dois anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Das 2.410 novas unidades oferecidas ao mercado, 376 são de um dormitório, 979 de dois, 901 de três e 154 de quatro, segundo dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). No ranking do metro quadrado mais caro feito pela empresa, a Vila Mariana encabeça a lista. Neste bairro, o preço médio dos lançamentos alcançou R$ 12.373/m², seguido pelo Ipiranga (R$ 10.481/m²) e Saúde (R$ 8.992/m²).

A dona de casa Paloma Mendonça Farah, de 29 anos, mora há cinco anos com o marido e a filha de três anos em uma casa na Luz, centro da capital paulista. O imóvel tem oito cômodos distribuídos em 432 m². “A casa é própria, muito grande e está em uma ótima localização”, diz. No entanto, a residência possui deficiências, como aponta Paloma. “É antiga, então não tem garagem. Por isso, pagamos estacionamento para dois carros mensalmente”, conta.

O casal decidiu, então, procurar um novo imóvel e a busca abrangeu diversos bairros. “O Ipiranga chamou mais a nossa atenção, por ser mais próximo do centro e das atividades que fazemos. Também é perto de parques onde posso levar a minha filha e há ótimas escolas para ela”, afirma Paloma.

No bairro, compraram um apartamento de 115 m² em um empreendimento da incorporadora Cyrela que foi negociado por R$ 800 mil. O condomínio possui piscina infantil e brinquedoteca que, segundo Paloma, foram fatores cruciais na hora da compra. O imóvel será entregue no ano que vem.

Fácil locomoção para o trabalho, melhor oferta de apartamentos e proximidade da família fizeram com que o programador de web Rafael Nagayasu, de 32 anos, mudasse de Ribeirão Pires para a Saúde. “É um apartamento pequeno, de 65 m², mas é do jeito que procurávamos”, diz. Tem dois dormitórios e custou R$ 360 mil.

“Estou muito satisfeito. O bairro é bom, tranquilo e tem infraestrutura suficiente”, conta. “É um ponto estratégico também, porque minha mãe e minha sogra moram bem perto da gente.” O programador mora em um prédio da marca Living, do grupo Cyrela. Está situado em um conjunto com três torres que somam 358 unidades. São apartamentos de dois e três dormitórios, de 52 m² e 65 m². O condomínio oferece piscina, pista para caminhada, quadra de esportes, espaço de ginástica, bem como salão de jogos e playground.

Cobiçados. Os distritos estão entre os mais cobiçados para compra ou venda no portal Moving Imóveis. Ipiranga e Vila Mariana aparecem em segundo lugar da lista de mais pesquisados no site, enquanto Saúde encontra-se em décimo.

O tradicional e histórico Ipiranga é servido por metrô, trem e ônibus. Os outros dois não possuem paradas da CPTM. Os três distritos possuem instituições educacionais, como a PUC, São Camilo, ESPM, Belas Artes, Faculdade Radial, Famesp, colégios Objetivo, Etapa e Bandeirantes. Em relação ao comércio, é notável a presença de shoppings como Santa Cruz, Plaza Sul, Ipiranga e Central Plaza. A Vila Mariana também tem um perfil boêmio, com muitos bares e restaurantes.

Nessa região da cidade também é possível encontrar empreendimentos com unidades compactas e de alto padrão, como o Vistta 180. Entregue há dois anos pela 3Z Realty, o prédio possui uma única torre com 52 apartamentos, de 128 m², 188 m² e 232 m², de três ou quatro dormitórios. Situado na Saúde, oferece sauna, praça da fogueira, piscina, salão de festas, quadra gramada e espaço fitness. A construtora não informa o valor do metro quadrado.

Na Vila Mariana, o Cyrela Legacy possui 84 unidades, de 113 m² a 149 m², custando a partir de R$ 1,9 milhões, com três ou quatro dormitórios. A incorporadora tem outros dois empreendimentos no Ipiranga: Gran Cypriani e Cypriani 955, com entrega prevista para setembro e abril de 2018, respectivamente. O primeiro tem 68 unidades, de 115 m², com três quartos – o preço inicial é de R$ 1.1 milhão. O segundo, por sua vez, possui 102 unidades, de 70 m² e 85 m², com apartamentos de dois e três quartos, a partir de R$ 620 mil.

Nos últimos dois anos, a Tarjab lançou quatro empreendimentos, sendo um deles na Vila Mariana. Com entrega prevista para daqui um ano, o Soberano possui 78 unidades, de três e quatro dormitórios, de 102 m² a 300 m², distribuídos em uma única torre. O metro quadrado custa R$ 10.700. As unidades, de alto padrão, têm tratamento acústico e térmico e o condomínio oferece possui piscina, sala de ginástica e massagem, além de uma sala para estudos.

Os outros três situam-se na Saúde. Architteto possui 64 unidades, de 90 m² cada, em uma única torre – os apartamentos possuem três quartos. O m² custa, em média, R$ 9.800. O conjunto oferece pet place, sala de ginástica, piscinas e espaço home office. Com entrega prevista para dezembro, o Neo tem 81 unidades de apenas um dormitório de 35 m² e está sendo comercializado por R$ 9.800/m². O prédio possui pet place, salão de festas gourmet, sala de ginástica e lavanderia coletiva. Já o Up Saúde é um prédio com 72 unidades compactas, de 34 m² e 35 m², de um quarto ou studio, e com o m² valendo R$ 9.600. O condomínio oferece sala de pilates, piscina, espaço gourmet, meeting office e sala de ginástica.

A Trisul Construtora irá entregar daqui um ano o Expande Vila Mariana – prédio com 128 unidades. Os apartamentos possuem dois dormitórios, de 65 m² e valor do m² é de R$ 10.500. Segundo a empresa, o condomínio tem espaço fitness, piscina, salão de festas e gourmet, churrasqueira e pet place.