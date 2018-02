Visão de mercado e arrojo garantem troféu

Neste 22º Master Imobiliário, a Brookfield levou dois prêmios na categoria Empreendimento. Um pelo New Way, com 399 apartamentos, no Glicério, região central de São Paulo, e outro pelo empresarial Worldwide Offices, com 75 mil m² de área construída, no Rio de Janeiro.

A comissão julgadora diz que o residencial iniciou a transformação da Baixada do Glicério. Com 25 andares e área de lazer, renova uma região degradada.

Para o júri, o Worldwide eleva o patamar de empreendimento comercial no Centro Metropolitano da Barra, zona oeste da cidade do Rio. A Brookfield foi a única empresa que conquistou dois troféus neste ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Promotores do evento, o Sindicato da Habitação (Secovi) e o capítulo brasileiro da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci) esperavam reunir 1.400 convidados na festa de premiação, ontem no Clube Monte Líbano. “É um momento de celebração que já faz parte do calendário de São Paulo e do País”, afirma o presidente do Secovi-SP, Flavio Amary. “É a redenção do empreendedor”, diz o presidente da Fiabci Brasil, Rodrigo Luna. “Apesar das dificuldades, vemos cases maravilhosos.”

Dois empreendimentos comerciais foram consagrados. A Eztec com o EZ Towers, “um marco na paisagem urbana de São Paulo”, segundo o júri, que destacou o arrojo das duas torres e os cuidados com o meio ambiente. Em Brasília, PO700, com lajes corporativas e lojas, também mereceu destaque pela preservação ambiental.

Em Santana, zona norte da capital, o multiuso The Point, da Sabel Incorporadora e Labat Construtora, ganhou prêmio de residencial e comercial.

Com vendas da Frias Neto, o Timboril foi a estreia da Construtora Adolpho Lindenberg em Piracicaba (SP). Ganhou o troféu de residencial, com 125 apartamentos de alto padrão.

O retrofit do Studio Avanhandava, no centro de São Paulo, transformou prédio de escritórios em residencial, com 126 estúdios, onde funcionou o tradicional restaurante Gigetto.

Completa a lista de oito premiados na categoria, o Paranoá Parque, da Direcional. Construído em Brasília, por meio da programa Minha Casa Minha Vida, numa área de 1,5 milhão de m², têm 390 edifícios, com 6,2 mil unidades de dois dormitórios.