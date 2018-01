Vizeu Leiloeiro realiza leilão de imóveis no dia 9/4

No dia 9 de abril, a partir das 10h00, o Vizeu Leiloeiro realizará leilão de imóveis localizados nas regiões norte, nordeste, sul, sudeste e centro oeste.

O leilão presencial acontecerá em São Paulo mas a participação poderá ser online para aqueles que se cadastrarem antecipadamente pelo site www.vizeuonline.com.br e enviarem a documentação necessária para a participação.

“Esta é uma excelente oportunidade por conter imóveis residenciais como apartamentos e casas; imóveis comerciais como galpões, terrenos para indústrias, lojas e até um cinema. Além de imóveis rurais como chácaras, terrenos, fazendas e sítios”, diz o leiloeiro.

Vizeu afirma que para a compra de um bem em leilão é preciso, antes de mais nada, avaliar o bem e suas condições, bem como a experiência e segurança que o leiloeiro oferece.

“Podem ser comprados em leilões imóveis com até 60% do valor de avaliação, muitos com condições de parcelamento e até mesmo alguns com uso de FGTS, o que facilita a compra para o consumidor ou investidor”, diz.

O Vizeu Leiloeiro está no mercado há mais de 20 anos. “Todos os lotes são detalhados. Os editais estão disponíveis no site, porque que a transparência é primordial. Trabalhamos com clientes, em sua maioria bancos e empresas de grande renome, além de Tribunais de Justiça, o que garante a procedência dos bens.”

O Vizeu Leiloeiro atende em seu escritório de SP através do telefone: (11) 5071-8555 e em Campinas e Valinhos através do telefone: (19) 3881-7088. Informações podem ser obtidas também no site www.vizeuonline.com.br.