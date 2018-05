Acesso ao Facebook via celulares simples cresce e atinge 13% do total

O Facebook para Qualquer Telefone, aplicativo da rede social para celulares simples, atingiu a marca de 100 milhões de usuários pelo mundo. O número representa 13% das pessoas que usam o Facebook em dispositivos móveis.

O aplicativo, lançado em agosto de 2011, permite o acesso às funções básicas do Facebook, como feed de notícias e troca de mensagens, em mais de 3 mil modelos de telefones simples. Esse tipo de celular é chamado de “feature phone” e não tem sistema operacional.

Mercados emergentes como Índia, Indonésia e Filipinas – e o Brasil – são importantes no segmento de aparelhos simples, pois os smartphones ainda não são a maioria dos dispositivos móveis.

Números

Do total de 1,1 bilhão de usuários do Facebook, 751 milhões acessam a rede social via mobile, no último dado divulgado em março – sendo, então, 100 milhões via aparelhos simples.

No Brasil, dos 73 milhões de usuários, 38 milhões se conectam à rede social via dispositivos móveis e quase metade destes usam Facebook para Qualquer Telefone.

Pacote de dados

Para baratear os pacotes de dados para acesso à internet, o Facebook fez parcerias com 18 operadoras de 14 países para desconto ou acesso gratuito ao aplicativo.

O Facebook Para Qualquer Telefone foi criado inicialmente pela Snaptu, empresa israelense de tecnologia móvel, em 2007. A tecnologia foi comprada pelo Facebook em 2011.

