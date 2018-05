Atualização do Google Glass esconde loja de aplicativos e player de música

Não demorou para o seleto grupo de exploradores do Google Glass descobrir novidades “escondidas” no aplicativo.

Andrew Wiggin, um dos usuários que está testando o Glass, postou no Google+ sobre a existência de pistas no código do dispositivo que mostram que players de música e vídeo, comando de volume de áudio e uma loja de aplicativos exclusiva do Google Glass estão escondidos na atualização XE7, publicada na segunda-feira.

O site 9to5Google comenta que outra evidência mostra a opção de bloqueio de tela do Google Glass, algo que os usuários esperam desde o início dos testes com os óculos inteligentes. Assim, seria possível criar combinações de senhas para bloquear o uso do Google Glass.

A atualização XE7 do projeto do Google Glass inclui um navegador para web e novos comandos de voz. Além disso, agora é possível trocar mensagens com todos o contatos da lista do Gmail (antes só era possível visualizar no máximo 10 contatos).

