Galaxy S4 Mini chega ao Brasil

Até o final do mês, o Galaxy S4 Mini (versão compacta do Galaxy S4, principal smartphone da Samsung) estará disponível nas principais lojas de varejo brasileiras, além das próprias lojas da marca.

O preço sugerido para o aparelho é de R$ 1.399 para as duas versões: dois chips (3G) ou um chip (4G). Cores: preto ou branco.

O Galaxy S4 Mini tem tela de 4,3 polegadas, menor que o Galaxy S4, de 5 polegadas. O mini, no entanto, ainda é maior que o iPhone 5, cuja tela é de 4 polegadas.

Além de diferenças técnicas, o Galaxy S4 mini não traz algumas funções que o S4 tem, como aquela que detecta o movimento da face e do pulso do usuário para mover a tela sem a necessidade do toque.

Compare algumas especificações

Galaxy S4 Mini

Preço sugerido: R$ 1.399

Android 4.2.2 (Jelly Bean)

Tela: Super Amoled de 4,3 polegadas

Peso: 107 gramas

Câmera traseira: 8 megapixels

Câmera frontal: 1,9 megapixel

Memória: 8GB memória interna compartilhada mais entrada para cartão microSD de até 64GB, 1.5GB RAM

Processador dual core 1.7 Ghz

Galaxy S4

Preço sugerido: 3G (R$ 2.399,00) e 4G (R$ 2.499,00)

Android 4.2.2 (Jelly Bean)

Tela: Super Amoled de 5 polegadas

Peso: 130 gramas

Câmera traseira: 13 megapixels

Câmera frontal: 2 megapixels

Memória: 16/ 32/ 64 GB de memória interna compartilhada mais entrada para cartão microSD slot a partir de 64GB, 2GB RAM

