Rússia investiga Google por violações de impostos e privacidade

As autoridades da Rússia iniciaram uma investigação sobre possíveis violações tributárias e de privacidade da filial russa do Google. O Facebook e o Twitter devem ser investigados em seguida, segundo o parlamentar russo Ruslan Gattarov.

Alguns políticos do país têm acusado redes sociais estrangeiras de uma série de violações em meio a uma onda de protestos em massa nos últimos 18 meses, que dependem das mídias sociais para coordenação, em Moscou e em outras cidades. Pedidos para cercear a internet têm crescido, apesar das garantias do governo de que não há planos para censurar a rede.

Gattarov disse a repórteres que a câmara alta do Parlamento, do qual ele é membro, iniciou uma investigação sobre o Google e as autoridades tributárias buscam descobrir se a companhia evitou impostos russos. Ele não especificou uma quantia.

Carlo d’Asaro Biondo, que gerencia as atividades do Google no leste da Europa, Oriente Médio e África desde setembro de 2009, foi a Moscou responder as perguntas de Gattarov em uma reunião. Ele disse que a empresa quer continuar suas operações na Rússia e que respeita as leis do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

