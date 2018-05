Todos querem fotografar papa Francisco

Não basta ver o papa, é preciso fotografar. Um olhar atento para as imagens da visita de papa Francisco ao Brasil deixa claro o que os números de mercado já mostram: as vendas de câmeras digitais, smartphones e tablets saltaram nos últimos anos. Desde que o último papa esteve no Brasil, em 2007, o número de celulares mais que dobrou.

Na seleção de imagens abaixo, é possível visualizar a mudança de comportamento do brasileiro:

Bento XVI

Em 2007, ano da visita do papa Bento XVI ao Brasil, o País tinha 120,9 milhões de linhas de celulares. O número mais que dobrou em quase seis anos, para 265,7 milhões de linhas em junho de 2013, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Papa João Paulo II

O primeiro papa a pisar em terras brasileiras foi João Paulo II, em 1980. Na época, o Brasil tinha cerca de 31 mil linhas de telefones públicos.

Na segunda visita de João Paulo II ao Brasil, em 1991, o País tinha apenas 6.700 linhas de telefones celulares. O boom da telefonia móvel viria alguns anos depois. Em 1996, o Brasil tinha 2,7 milhões de linhas móveis, segundo a Anatel.

Dados de mercado

As câmeras digitais venderam muito em 2011. Segundo a empresa de estudos de mercado GFK, na comparação de 2011 com o ano anterior, o mercado de câmeras digitais cresceu 104% em volume. Já em 2012, teve queda de 2,4%.

Enquanto isso, o mercado de smartphones também está em rápida expansão: cresceu 51% em 2012 e 111% em 2011. Já a categoria de tablets – criada com o lançamento do iPad da Apple em janeiro de 2010 – deu um salto de 222% na passagem de 2011 para 2012.

