Twitter dá sinal de que IPO está próximo

A próxima grande oferta pública de ações (IPO, da sigla em inglês) do Vale do Silício pode estar mais perto de acontecer.

O Twitter anunciou uma vaga no LinkedIn para contratar um gerente de relatórios financeiros. Na descrição do trabalho, a empresa diz que uma das responsabilidades será a preparação de demonstrativos financeiros quando a empresa estiver pronta para a abertura de capital, segundo reportagem do USA Today.

Em maio, o Twitter deu outro indício de que o IPO se aproxima, quando contratou Cynthia Gaylor, executiva que trabalhava no banco de investimentos Morgan Stanley e participou de operações de aquisição de empresas de tecnologia, como a compra do e-commerce Zappos pela Amazon.

Ainda assim, o CEO da rede social, Dick Costolo, recorrentemente diz que estreia na bolsa de valores não é prioridade. O mesmo foi reforçado, recentemente, pelo cofundador da rede social, Jack Dorsey, em entrevista à Bloomberg, quando disse que sequer pensa na possibilidade de IPO.

O IPO do Twitter é um dos mais esperados no setor de tecnologia e, segundo os rumores, poderá ser concretizado em 2014. A empresa teria valor de mercado perto de US$ 10 bilhões.

