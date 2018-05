Twitter vai começar leilão de anúncios para a Copa de 2014

Há pouco menos de um ano para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, marcas globais já estão preparando seus planos de marketing para o maior evento esportivo do mundo.

De olho nesse mercado, o Twitter está organizando a venda de pacotes publicitários especiais para o mês da Copa, segundo reportagem do site Ad Age, que teve acesso a um relatório de vendas.

Com mais de 200 milhões de usuários ativos – 47 milhões deles interessados em futebol – o Twitter assume, no relatório, que a concorrência pelos Promoted Trends (palavras-chaves promovidas na lista de assuntos mais comentados) será intensa no período da Copa de 2014.

Por esse motivo, a estratégia é antecipar os leilões de espaço publicitário, numa ação supervisionada pela auditoria independente PricewaterhouseCoopers. Os leilões serão feitos às cegas ainda este mês, para todos os anunciantes.

O Twitter Brasil confirma que os leilões serão realizados, mas não diz a data exata. Além, a empresa afirma que já está em contato com as marcas.

De acordo com o Ad Age, com a ação o Twitter mostra que o marketing digital – apesar de lidar com uma mídia instantânea – exige planejamento por parte das marcas. Também indica como o Twitter pode organizar, daqui em diante, a disputa por espaço publicitário durante eventos que geram muita interação na rede social, como a Olimpíada e a cerimônia de entrega do Oscar.

Normalmente, nos Estados Unidos, uma diária de um Promoted Trend custa US$ 200 mil, mas o preço pode chegar a US$ 600 mil na Copa de 2014, de acordo com o relatório.

–

VEJA TAMBÉM

+ Google e Apple estão mais ‘parceiras’

+ Fotografia é aposta da Nokia para se recuperar