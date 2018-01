Aberta a temporada para renegociar dívidas e limpar o nome

Vai começar a maratona de renegociação de dívidas para o consumidor inadimplente limpar o nome. Com a onda crescente de calotes de anos para cá, virou tradição nesta época. Novembro passou a ser o mês que entidades de proteção ao crédito promovem eventos que juntam credor e devedor para negociação em busca de acerto amigável de contas.

Não se trata de ato de bondade das empresas credoras, motivadas pelo espírito natalino. Nada disso. A ocasião é oportuna para abocanhar o 13º ou parte dele, que começa a ser pago neste mês, e possibilitar que, quitada a dívida, o consumidor volte às compras ainda este ano. Um ponto que reforça o poder de barganha de quem está afundado em dívidas e com nome sujo na praça negociar condições mais favoráveis de pagamento.

O consumidor deve aproveitar essa reciprocidade de interesses para defender sua parte. Seja com o aumento de prazo para pagamento, redução do saldo devedor ou dos juros, enfim facilidades que possibilitem retomar o pagamento, estar tranquilo e em dia com os compromissos. Vale a pena dar uma espiada.

Tenha esses cuidados

Mas não é para sair renegociando suas dívidas sem antes fazer boa radiografia da sua vida financeira. É preciso saber na ponta do lápis quanto entra e quanto sai de seu bolso. Definir despesas que são “imexíveis” e as que podem ser reduzidas ou cortadas de vez. Tudo para que saiba com exatidão qual será a capacidade de pagamento das parcelas pelas novas condições acertadas com o credor.

Seja honesto com você mesmo ao construir esse planejamento financeiro de modo a fazer ou aceitar uma proposta de renegociação no tamanho e nas condições que seu orçamento permite. Seja honesto com o atendente ao explicar sua real situação. Caso contrário, terá sido tempo perdido.

Ouça a proposta do credor. Se não concordar com ela, faça sua sugestão e tente chegar o mais próximo possível das condições que você apresentou. Ao encerrar a negociação, não se esqueça de pegar uma cópia do documento que comprova o acordo.

Batido o martelo, é importante ter condições de cumprir com o combinado e pagar as parcelas sem atraso. E aí é preciso fechar a torneira para novos gastos, novas dívidas e evitar as tentações de gastança com as festas de fim de ano. Após a negociação, a empresa credora tem 48 horas para excluir seu nome dos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

Dívida não acaba

O endividado não deve contar com a ajuda do tempo para se livrar de uma dívida. O débito não deixa de existir ou “caduca” após cinco anos, como se ouve por aí. A dívida só será eliminada se for paga ou perdoada.

Não se pode confundir, o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor define que o credor tem o prazo máximo de cinco anos para cobrar a dívida na Justiça, assim como para manter o nome do devedor em qualquer cadastro de proteção ao crédito.

Esse prazo é contado a partir da data de vencimento do débito, ou seja, a partir do dia em que ele deveria ter sido pago. Portanto, após permanecer cinco anos sem pagar a dívida, o consumidor não pode ter o nome incluído em qualquer lista que impeça ou dificulte o acesso ao crédito. Mas a dívida continua com o credor. E é improvável que a empresa credora abra mão do recebimento.

A tendência é que, antes de completar os cinco anos, ela dê início a uma cobrança judicial, ou, então, venda a dívida para um escritório de advocacia, que fará a cobrança judicialmente até o recebimento do total devido ou a penhora de algum bem do devedor.

Feirões para limpar o nome

A partir do dia 6, próxima segunda-feira, e até o dia 30 de novembro, quem tiver dívidas em atraso poderá renegociá-las com o credor pela internet. Trata-se do Feirão Limpa Nome da Serasa Experian, que coloca os devedores diretamente em contato com bancos, financeiras, administradoras de cartões de crédito, redes do varejo, empresas de telefonia, entre outras.

Para participar, o interessado deve acessar o site da empresa – https://www.serasaconsumidor.com.br/feirao/. Ao informar seus dados, o consumidor de qualquer localidade do País encontrará as dívidas em seu nome que estão na base de informações da Serasa. A negociação poderá ocorrer com as empresas que estão no feirão. Em alguns casos, o cliente encontrará propostas pré-estabelecidas e, em outros, poderá simular valores para escolher a melhor condição. Em ambos os casos, o boleto é gerado de forma on-line para pagamento.

A Boa Vista – SCPC promove a campanha “Acertando suas contas” em 22 cidades, localizados no de interior de São Paulo, de Santa Catarina, e do Mato Grosso do Sul, além da capital de Alagoas, Maceió. São Paulo, capital, não foi incluída no programa. Os eventos serão realizados nos meses de novembro e dezembro, de forma presencial, em locais pré-determinados onde as empresas se reúnem para atendimento ou nos balcões do SCPC.