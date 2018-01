Entre na discussão sobre plano de saúde e nova lei trabalhista

Na semana, dois assuntos que mexem com a vida e o bolso de muita gente estarão em pauta. Mudanças nos planos de saúde devem ser debatidas amanhã, quarta-feira, e a nova lei trabalhista entra em vigor no sábado.

Muita pressa, pouca transparência

Uma comissão especial da Câmara dos Deputados vai analisar as propostas que alteram a atual Lei dos Planos de Saúde nº 9.656/98, de autoria do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). Esse projeto tramita em regime de urgência e, em pouco tempo, poderá ser votado pelo plenário para daí seguir ao Senado.

A questão, de interesse de nada menos que 48 milhões de usuários, não está sendo aberta e discutida com a sociedade, como deveria, por meio de suas entidades representativas como Procons, e outros órgãos de defesa do consumidor, como o Idec, a OAB e as ONGs, entre outros.

A quem interessa tanta pressa e pouca transparência? Há alterações relevantes que precisam ser conhecidas e compreendidas pela população.

Retrocesso

Nos meios jurídicos a proposta vem sendo considerada como um retrocesso. Para começo de conversa, ela pode atropelar mais de 140 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara e quase todos prevendo a ampliação das garantias de coberturas e redefinição de regras de cobrança das mensalidades.

Além disso, o projeto restringe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos e reduz o valor das multas às operadoras em caso de recusa ou descumprimento de prazos para atendimento. No mínimo, uma contradição entre essa produção legislativa de quase 20 anos e o direcionamento da Comissão Especial para a restrição dos direitos do participante no cuidado à saúde.

Reajuste pela idade

Atualmente, além dos aumentos anuais das mensalidades no aniversário do contrato, as operadoras podem aplicar reajustes conforme o participante vai mudando de faixa etária. E isso até que alcance os 59 anos. A partir daí, o reajuste fica proibido seguindo o que determina o Estatuto do Idoso.

O problema é que, por ser o último, o aumento pode chegar a 70% ou 80%, ou até mais, dependendo do plano e da operadora. Com a sua aplicação, a mensalidade a ser gerada poderá ser de até seis vezes o valor pago pela primeira faixa etária.

Pela proposta esse reajuste seria diluído em cinco vezes, e a cada cinco anos. Analisando dessa forma linear, seria possível supor que mudança viria para aliviar o bolso do conveniado. A questão é que isso poderia abrir um precedente perigoso, permitindo atualizações das mensalidades mesmo depois dos 60 anos.

Para não dizer que não falei das flores, há pontos que podem beneficiar o consumidor: o projeto obriga as administradoras a oferecer planos individuais e familiares, que sumiram do mercado por terem a cada ano os reajustes limitados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Reforça o atendimento em caráter de prevenção e com maior atenção e respeito ao conveniado.

Campanha

Para chamar a atenção da população sobre as mudanças e suas implicações, e demonstrar aos políticos a mobilização dos consumidores, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou uma campanha, “Não Mexam na Minha Saúde”.

Quem quiser aderir ao movimento basta entrar no site https://idec.org.br/campanha/nova-lei-plano-saude. A cada adesão, os deputados que fazem parte da comissão especial da Câmara e que vão discutir o tema receberão um e-mail, uma espécie de reivindicação para que as garantias da atual legislação sejam preservadas.

Nova legislação trabalhista

No sábado, dia 11, entra em vigor a nova legislação trabalhista. Se vão favorecer ou não o trabalhador, a prática das medidas é que deverá deixar isso mais claro.

Até porque ainda haverá a edição de uma Medida Provisória, de modo a regulamentar alguns pontos da reforma. Para ter a legislação aprovada pelo Senado em tempo hábil e entrar em vigor ainda este ano, o governo se comprometeu a alterar questões como a que libera o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres e a jornada intermitente. Segundo o senador Romero Jucá, a MP será editada no próprio dia 11 trazendo essas alterações.

Por enquanto, o que se pode dizer sobre as novas normas nas relações entre patrão e empregado é que direitos previstos pela Consolidação das Leis de Trabalho serão preservados. Isso equivale dizer que permanecerão com garantias os dispositivos ligados ao Fundo de Garantia, 13º salário, seguro-desemprego, hora-extra, licença-maternidade de 120 dias, salário-família e aviso prévio proporcional. Para todas eles continua valendo o que está determinado na CLT.

De um modo geral, as novas regras flexibilizam e dão maior liberdade para que patrão e empregado acertem entre si horas de descanso, período de férias, períodos e local de trabalho.