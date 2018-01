Já pensou em fazer um plano odontológico? Então pense

Quem não aprende pelo amor aprende pela dor. Esse ditado popular, usado nas mais diferentes situações, pode ser literalmente empregado também nos casos de quem só vai ao dentista movido por uma dor de dente insuportável. É verdade que hoje se discute muito mais, mas estamos longe de ter no País uma cultura da prevenção, que tende a ser a mais barata, a mais eficiente e pode evitar o pior.

Cuidar da saúde bucal em casos mais extremos pode doer no bolso, porque aí poderão estar envolvidos aspectos como os da emergência e gravidade do caso. Um socorro a quem teve uma batida na boca, ou qualquer acidente que provoque trauma, não deve sair por menos de algo entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Ou mesmo considerando uma situação mais trivial, a necessidade de um tratamento de canal, quanto custaria? De R$ 800 a R$ 1 mil? Você já deve ter seus próprios parâmetros ao ter passado por isso.

O custo individual de cada procedimento pode sair bem mais alto, tornando o tratamento adequado inacessível. Nesse sentindo, ter um plano odontológico pode ajudar. Hoje, por uma mensalidade em torno de R$ 45,00, é possível ter um plano com boas coberturas. Fazendo um cálculo rápido conclui-se que com o valor desembolsado para os procedimentos considerados nas hipóteses acima será possível pagar 2 anos ou mais de plano.

Coberturas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E na hora de falar das coberturas é preciso deixar de lado as experiências negativas vivenciadas com os planos de saúde. Os odontológicos funcionam de forma diferente, mesmo os mais básicos costumam incluir um leque amplo de procedimentos e sem o tormento de ser barrados pelas operadoras. Recorrendo a profissionais credenciados pela rede, a liberação tende a ser imediata, online.

No País há hoje mais de 22 milhões de participantes de planos odontológicos. Pesquisamos as condições de planos básicos individuais das duas maiores empresas do setor, com rede nacional, a Odontoprev, com mais de 6 milhões de usuários e a Amil, com 2 milhões de beneficiários. Ambos os contratos cobrem o rol mínimo de procedimentos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O plano básico da Odontoprev, com mensalidade de R$ 45,60, oferece cobertura para cirurgia, extração do siso, radiografias, tratamento de canal, de gengiva, de mau hálito, limpeza periódica, restaurações, recuperação de dente quebrado por queda, consultas de rotina, e atendimento de emergências 24 horas.

Na Amil, a cobertura é praticamente a mesma e a faixa de preço também é próxima: de R$ 45,08 se o pagamento for com cartão, e de R$ 49,00, se com boleto bancário.

No mercado, de uma forma geral, há planos com coberturas mínimas que custam de R$ 30 a R$ 100 por mês. Os valores caem pela metade para os participantes de planos de empresas.

Mais complexos

Geralmente ficam de fora dos planos básicos os tratamentos mais complexos, estéticos, que necessitam de próteses, uso de aparelhos (ortodônticos), ou de clareamento. Mas aí há planos mais caros, que são específicos para essas necessidades. Nas duas operadoras a mensalidade de um plano mais abrangente para essas finalidades é exatamente a mesma, e varia de R$ 115 a R$ 147.

Há carência para começar a usar os planos, que variam de 24 horas para atendimento de urgência até 180 dias, dependendo do procedimento e do plano. É importante ter essa informação de forma clara na hora de assinar um contrato.

Essas informações valem muito mais para conhecer o que o mercado oferece, para ter uma base de comparação entre o que você gasta com seu tratamento dentário e quanto pode custar num plano desses. É necessário analisar as diferentes opções, verificar se a operadora tem autorização da ANS para funcionar, qual sua avaliação pela Agência, conferir a atuação do plano com quem já tem um e estar atento às suas necessidades para escolher o mais adequado, em termos financeiros, cobertura de procedimentos, carências e região de atendimento.