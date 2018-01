O que esperar das aplicações para novembro

(*) Com Tom Morooka

No mercado de renda fixa, para o mês de novembro, não se deve mais contar com rendimento líquido acima de 0,5% ao mês para caderneta, fundos de renda fixa e DI, e títulos como os CDBs. E dependendo do que vier a ser a inflação do mês, esses investimentos não terão condições de proteger o investidor.

A caderneta de poupança nova, a que recebeu depósitos a partir de 4 de maio de 2012, renderá 0,4273% durante todo o mês de novembro para crédito em dezembro, de acordo com a data de aniversário da conta. Já para poupança antiga, aberta até o dia 3 de maio desse mesmo ano, o rendimento mensal continua sendo de 0,5%.

Fundos e CDBs

Os fundos de renda fixa e papeis como os CDBs devem até pagar um rendimento bruto mensal entre 0,5% e 0,6%, mas sobre isso o imposto de renda tira uma lasca e, sobre os fundos, a taxa de administração tira outra. E aí a rentabilidade fica próxima à da caderneta ou até abaixo dela.

O IR varia de 22,5% a 15% sobre a remuneração, dependendo do prazo da aplicação, quanto maior o tempo, menor o imposto. Já a taxa de administração é diferente de fundo para fundo, de banco para banco.

De acordo com projeções da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a Anefac, um fundo de renda fixa que cobre uma taxa de administração de 0,5% ao ano, deve pagar um rendimento líquido de 0,44% para uma aplicação de até 6 meses, ganhando da caderneta. Mas se a taxa de administração for de 1% ao ano, esse rendimento cai para 0,42%; se for de 2%, cai para 0,37%; e se for de 3% ao ano cai para 0,32%, considerando sempre o mesmo prazo de 6 meses.

E a inflação?

Vale a pena não só acompanhar o desempenho de cada aplicação de renda fixa, mas também compará-lo à inflação.

Para outubro, o mercado espera uma variação do IPC-A entre 0,47% e 0,48%, e caso a de novembro fique nesses mesmos níveis, a renda fixa vai ter dificuldades para conseguir manter o poder aquisitivo do dinheiro. E razões para contar com algum fôlego da inflação não faltam, a começar pela energia elétrica mais cara, o que vai gerar reflexos em outros preços da economia.

Renda variável

Já na renda variável, se o comportamento dos últimos dias for uma amostra do que vem pela frente, o investidor poderá esperar um novembro com mais oscilações nos segmentos de ações e dólar.

Além das incertezas no front político interno, que inclui tanto o andamento das reformas econômicas quanto os primeiros movimentos da corrida eleitoral de 2018, há um aumento de preocupações com o ritmo de alta dos juros americanos, especialmente nestes dias que será definida a troca de comando no Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Um ajuste do juro nos EUA que vá além do visto como gradual tende a fortalecer o dólar pelo mundo, inclusive no Brasil. Aqui, dólar em alta pressiona para cima a inflação, porque encarece os produtos importados. E inflação em alta exige ajustes nos juros.

A preocupação, nesse caso, não chega ainda a uma elevação da Selic. Mas se isso se concretizar, é provável que o Banco Central feche o ciclo de redução da taxa básica este ano, frustrando a expectativa de que o processo poderia avançar ainda pelo início de 2018.

Quem já estiver com o pé fincado no mercado de ações ou pretende fazer uma incursão pela bolsa de valores precisará de sangue-frio para suportar as prováveis turbulências. Segundo especialistas, não cabe precipitação nesses momentos. Vender as ações compradas recentemente, quando os papeis estavam mais valorizados, pode materializar perdas.

As oportunidades de ter dólar mais barato podem ter ficado para trás, mas a compra em pequenos lotes, aproveitando os momentos de baixas de preço, é sempre indicada porque, na média das cotações, a moeda americana sai mais em conta. Especialmente para quem precisa de dólar para viajar ao exterior no fim de ano ou tem dívidas atreladas à moeda.