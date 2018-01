Queda da bolsa, alta do dólar. Entenda o que está em jogo no momento

(*) Com Tom Morooka

O comportamento da bolsa de valores e do dólar – dois termômetros das expectativas do mercado financeiro – neste início de novembro parece indicar aumento de preocupação com o cenário econômico e político do País.

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que já vinha em trajetória instável nos últimos dias, recuou 2,55% nesta terça-feira. O dólar, que parecia mais comportado após disparar na sexta-feira, retomou a valorização e subiu 0,55%, para R$ 3,27, ontem.

Fatores políticos

A instabilidade nesses mercados coincide com dois momentos recentes da política: a derrubada da segunda denúncia contra Michel Temer e a percepção que se seguiu de que essa votação, apesar da vitória do presidente, fragilizou e até solapou a base de apoio parlamentar do governo para a aprovação da reforma da Previdência.

E o calendário, a pouco mais de um mês do recesso de deputados e senadores, parece insuficiente para uma rearticulação política do governo para tentar passar a reforma no Congresso ainda este ano. Para o ano que vem o complicador é outro, o calendário eleitoral.

Sem efeito econômico

O que parece incomodar o mercado financeiro é que, sem as alterações na Previdência, o governo deixaria de entregar a reforma mais importante. E, sem ela, de certa forma anularia os efeitos das já entregues, como a Emenda Constitucional nº 95, que cria o teto para os gastos públicos, e a reforma trabalhista, que entra em vigor no próximo sábado, dia 11.

A lógica é que, sem mudanças na Previdência, o governo não teria como cumprir o limite de gastos previsto na emenda. Já as alterações nas regras trabalhistas também teriam efeito limitado como fator gerador de empregos. Até porque a melhora mais efetiva no mercado de trabalho depende do crescimento econômico e este, do aumento de investimento.

O círculo é perverso: sem reforma previdenciária, que evite uma disparada do déficit público e sem resultados esperados das demais reformas já entregues fica muito difícil construir um ambiente de confiança no País para atrair investimentos e crescer.

E o investidor?

O quadro político e econômico parece pouco ou nada alentador especialmente para os investidores dos mercados de ações que sustentaram a valorização da bolsa de valores até agora. Só que apostando na aprovação de reformas e na expectativa de que a economia entraria nos trilhos. De janeiro a outubro, a Bovespa acumulou valorização de 23,40%.

Os últimos dados da bolsa de valores apontam que os responsáveis por boa parte dessa alta, os investidores estrangeiros, mais venderam do que compraram ações no mês que passou. Outubro registrou saída líquida de R$ 1,8 bilhão, o pior resultado desde o saldo negativo de R$ 3,3 bilhões de março deste ano. O balanço de 2017 aponta ainda saldo positivo de R$13,2 bilhões.

Outras consequências

A saída de capital estrangeiro do mercado de ações pressiona as cotações do dólar, mais procurado também por causa do agravamento das incertezas econômicas.

A queda das bolsas ainda não deve ser vista ainda como tendência. Mas esse movimento pega no contrapé os investidores que migraram recentemente para a renda variável para diversificar as aplicações e tentar um retorno melhor que o da renda fixa, segmento afetado pela queda dos juros.

Quem está com ações que valem menos do que o preço com que foram compradas deve permanecer com elas, para não realizar prejuízo. Especialistas lembram que a perda, nesse caso, só se materializa quando o investidor não suporta assistir à desvalorização e vende os papeis.

Do ponto de vista do aplicador, uma virada no atual cenário pode ir além dos mercados de ações e de ações. Dólar em alta, se persistir, poderia pressionar a inflação e levar a uma reversão na tendência de baixa das taxas de juro, e aí com novos reflexos nas aplicações de renda fixa. São elementos a serem colocados no radar.

No front da inflação, além desse possível fator de alta pelo dólar, da elevação das tarifas de energia elétrica e dos preços dos combustíveis, passa a preocupar também a aceleração dos preços externos do petróleo com a instabilidade na Arábia Saudita, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, e o risco de uma escalada militar no Oriente Médio.