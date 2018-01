Veja se você está deixando escapar o pagamento do seu IPVA

Já conferiu o vencimento do IPVA? Em alguns Estados, o calendário teve início esta semana, em outros, vai começar mais no fim do mês. Especialmente em São Paulo, onde não haverá o envio do boleto para pagamento pelos Correios, muita gente não se deu conta que já deveria ter tomado providências e esse compromisso pode estar passando batido.

Melhor opção

Os critérios de cobrança variam em cada Estado, mas de modo geral, são oferecidas três opções ao proprietário do veículo: pagamento único em janeiro com desconto, que varia de 3 % a 5%; pagamento único em fevereiro sem desconto; ou parcelado em 3 vezes.

Você já deve ter ouvido muitas vezes que, financeiramente, para quem tem a quantia necessária, a melhor opção é pagar à vista e por um valor mais baixo, mesmo que seja preciso usar o dinheiro investido. A razão é simples: a economia a ser obtida com o desconto dificilmente será obtida com a aplicação do dinheiro.

Suponhamos que o IPVA seja de R$ 3 mil e o desconto, de 3%. No caso, o desconto (o ganho) seria de R$ 90,00. Ao deixar os mesmos R$ 3 mil aplicados na caderneta de poupança durante os três meses, período em que se estende o parcelamento, o dinheiro renderia, no máximo, 1,2%, ou o ganho seria de até R$ 36,00. E o retorno não seria lá muito diferente nas demais aplicações de renda fixa.

No entanto, a vantagem não vai existir para quem recorrer a qualquer tipo de empréstimo, seja cheque especial, crédito pessoal e assim por diante. Os juros cobrados nessas linhas tendem a engolir qualquer benefício financeiro.

O pagamento único em fevereiro, sem desconto, é indicado para quem está no sufoco financeiro este mês, em que há rescaldos dos gastos de fim de ano, mas sabe que poderá contar com o valor total no mês que vem.

E para quem não tem condições de pagar à vista, a saída é o parcelamento. Só a que a primeira parcela também vence em janeiro, na mesma data do pagamento à vista com desconto. Em alguns casos, como para veículos com placas de finais 1,2 e 3, em São Paulo, o vencimento já ocorreu esta semana e para as de final 4 o prazo vence hoje.

Quem perdeu esse prazo ainda pode se livrar dos acréscimos pagando de uma só vez em fevereiro. Mas quem não contar com essa possibilidade, deve pagar a primeira parcela o quanto antes, com multa e juros.

Com atraso

O valor da multa também varia entre os Estados, mas na maior parte deles, ela é de 0,33% ao dia mais juros correspondentes à variação da taxa Selic ou de 1% ao mês, o que for maior. A falta de pagamento do IPVA não traz problemas apenas de ordem financeira, ela pode complicar ainda mais a vida do proprietário porque é impedimento para fazer o licenciamento.

Embora há quem prefira pagar tudo agora – IPVA, licenciamento e seguro obrigatório – o prazo para licenciar o veículo vence ao longo do ano, de acordo com o final da placa. Depois disso, se barrado em alguma blitz, o proprietário poderá ter o carro apreendido e levado para pátios do Detran. Só que para a liberação será preciso pagar no ato o IPVA, o seguro obrigatório, eventuais multas cometidas ao longo do ano e o licenciamento. Além disso, ficará sujeito a multa gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de R$ 293,47, mais sete pontos na carteira.

Em hipótese extrema, se não tiver condições de acertar todas as pendências, o carro poderá ir a leilão. É claro que para evitar chegar a esse ponto, convém levantar um financiamento e quitar essas dívidas.

Como pagar

O pagamento em dia pode ser feito por meio de portais dos principais bancos na internet, nos terminais de autoatendimento e caixas das agências bancárias.

Já para pagar IPVA vencido é preciso entrar no site da Secretaria da Fazenda e emitir novo boleto com valores atualizados.

Abaixo, calendários de pagamento da cota única ou da primeira parcela em janeiro, em 3 capitais:

Calendário São Paulo

Final da placa Dia de vencimento – jan

1 9

2 10

3 11

4 12

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

0 22

Calendário/ Rio de Janeiro

Final da placa Dia de vencimento – jan

0 22

1 23

2 24

3 25

4 26

5 29

6 30

7 31

8 01 – fev

9 02 – fev

Calendário/Minas Gerais

Finais da placa Dia de vencimento – jan

1 e 2 10

3 e 4 11

5 e 6 12

7 e 8 15

9 e 0 16