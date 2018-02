Saiba se você já virou um zumbi tecnológico

Os zumbis estão na moda, graças ao sucesso do seriado ‘The Walking Dead‘. Mas a explosão dos smartphones e das redes sociais está criando uma geração de zumbis tecnológicos, como mostra a série de fotos abaixo.

A obsessão por tirar fotos e compartilhar na internet está em toda parte, a qualquer hora, independentemente do ambiente e da idade do usuário. Uma reportagem do jornal italiano Corriere Della Sera reuniu dezenas de imagens das redes sociais para mostrar como a febre se alastrou no planeta.

Em comum, os zumbis tecnológicos exibem a cabeça inclinada e a ânsia interminável de conferir notificações e atualizações de SMS, e-mail, Whatsapp, Facebook ou Twitter. Os principais sintomas para saber se você foi contaminado pela febre são os seguintes:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

* Conferir o celular quando atravessa a rua

* Ler e enviar mensagens mesmo quando dirige

* Verificar as mensagens logo que acorda, antes mesmo do café

* Dificuldade de dormir, pela necessidade de saber o que rola na internet

* Vontade de se conectar mesmo quando acompanhado de amigos

* Muitas horas de navegação na internet e pouco tempo para leituras

Confira as imagens e observe outras atitudes dos zumbis digitais:

Leia também:

Até onde vai a iPhonemania?

Apocalipse zumbi do ‘The Walking Dead’ questiona evolução humana