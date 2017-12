Sala ao Lado

A balança e os erros da política econômica de Dilma

O desempenho da balança comercial neste primeiro trimestre é assustador. O superávit de US$ 2,4 bilhões apurado de janeiro a março de 2012 se transformou num déficit de US$ 5,15 bilhões no mesmo período neste ano. As exportações registraram uma queda de 3,1% no trimestre, enquanto as importações tiveram uma alta significativa, 11,6%. Não é