Sergio Firpo

Eleições e política social

Por ser extremamente desigual, o país não pode prescindir de políticas sociais. O aumento do valor dos benefícios do Bolsa Família (BF) anunciado nesse 1º de maio deverá ajudar as famílias cadastradas no programa a enfrentar a atual crise econômica e social. O BF é um dos programas sociais do governo federal com maior