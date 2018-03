Abatimento do IPVA só até dia 31

Termina no sábado o prazo para o consumidor que solicita a Nota Fiscal Paulista utilizar os créditos obtidos no abatimento do IPVA 2010. A operação pode ser feita até o dia 31 de outubro no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br. O consumidor tem também a opção de transferir o valor de seus créditos para outra pessoa que queira fazê-lo.

Se não quiser fazer o abatimento no IPVA, o consumidor pode solicitar o crédito do valor em sua conta corrente ou poupança. Para esta operação, não há prazo.

